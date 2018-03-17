陶冬：川普貿易戰到底為了什麼？

摘要：除了個別產業外，白宮未必能夠通過提高對中國產品的關稅，令美國的相應產品直接得益，陶冬認為白宮的這場貿易戰旨在逼迫中國開放更多的市場，降低美資准入門檻，改善知識產權保護。

川普從商的時候，據報每天三分之一的時間花在和律師交談上，通過高賭注逼退對手是慣用手段。如今他把經商時候的訛詐伎倆，搬到了白宮。

2017 年 3 月 8 日，川普宣布對鋼鋁產品課徵懲罰性進口關稅。NAFTA 成員加拿大、墨西哥不在其列，美國的其它盟國可以申請豁免。關稅劍指何方，司馬昭之心路人皆知。而且，針對中國的貿易措施估計會陸續出現。

今年是美國的選舉年，選舉年拉進口貨出來示眾以贏取選票，在每個周期都是一樣的。其中，中國近二十年一直是箭靶子，一位美國高官對筆者曾經在餐後吐過一句真言，」China is a country people love to hate.」 再加上川普這位混世魔王，中美之間出現嚴重貿易糾紛的機會頗高。

中美貿易逆差有多大？兩國的統計數據差異巨大，美方數據比中方多出近 1000 億美元。一部蘋果手機，八成以上的電子元件來自日本、韓國、中國台灣等國家和地區，絕大部分利潤被蘋果公司收走，中方廠家所得利潤只有區區的單位數，整部手機的貿易金額卻算在中國身上，反映在美方的貿易赤字中。這種貿易統計偏差早就被 IMF 等國際組織的經濟學家指出來了，但是秀才遇到兵，有理說不清，川普要作貿易訛詐。

貿易戰對中國經濟的影響有多大？不小，不過比十年前小多了。十年前貿易順差對增長貢獻兩個百分點，如今大約 0.6 個百分點。十年前中國迫切需要出口部門提供就業機會，如今製造業面臨的是勞工短缺。

如果按照白宮要求每年減少對美順差 1000 億美元，筆者預計中國在經濟增長率上約損失 0.2-0.4 個百分點。這是不小的數字，不過可能性不大。美國根本沒有多少本土產能去製造 Made in China 的低端替代品，對中國征進口稅不過意味著從別國進口成本更高的產品或被進口稅墊高了價格的中國產品，這意味著美國消費者需要承受更高的物價。

由於生產能力不是短時間可以變出來的，除了個別產業外，白宮未必能夠通過提高對中國產品的關稅，令美國的相應產品直接得益，筆者認為白宮的這場貿易戰旨在逼迫中國開放更多的市場，降低美資准入門檻，改善知識產權保護。

從歷史大視野看，美國的對華政策其實在歐巴馬第二任已經發生了根本性改變。改革開放之後美國對中國政策基調是接觸（engagement），試圖通過開放市場將計劃經濟的中國納入到市場經濟軌道，納入到全球經濟圈中。2010 年前後，美國的對華政策基調轉為遏制（containment），阻撓中國崛起成為新的主題，於是重回亞洲戰略出爐，華盛頓在亞太地區四處煽風點火。川普的張狂個性，為中美關係增添了一點戲劇性元素，但是美國的對華國策早已發生了改變，中美貿易戰爆發的機會不小。

本文作者瑞信董事總經理、亞太區私人銀行高級顧問，中國首席經濟學家論壇理事陶冬。

『新聞來源／華爾街見聞』