2月暴跌以來首次：標普升破2800點，納斯達克指數三日連創盤中新高

摘要：美股周二集體高開，納指連續三日創盤中新高，標普大盤一度突破 2800 點，為 2 月 2 日深跌以來首次。美國 2 月 CPI 通膨數據符合預期，川普解僱國務卿蒂勒森的消息令美元指數一度跌破 90 關口、美債殖利率下跌、黃金上揚。

美股周二集體高開，稍早前發布的美國通膨數據符合預期，川普解僱國務卿蒂勒森成為焦點事件。

標普 500 指數高開 12.49 點，漲幅 0.45%，報 2795.51 點。道瓊斯工業平均指數高開 130.42 點，漲幅 0.52%，報 25309.03 點。那斯達克綜合指數高開 37.43 點，漲幅 0.49%，報 7625.76 點。

道指盤初漲近 160 點，英特爾漲近 4%，成為表現最好的道指成分股。材料和電信板塊領漲，標普 500 指數一度突破 2800 點，為 2 月 2 日深跌以來首次。

納指連續第三日刷新盤中新高，隨後交投於歷史高位 7635.94 點附近。美國費城半導體指數連續第六日創盤中新高，美光科技和博通表現突出。

但在開盤近一個半小時後，美股漲幅收窄。道指上漲不足 100 點，標普 500 和納指分別漲 0.3% 和 0.2%。

消息面上，美國總統川普周二盤前在社交媒體宣布，現任中情局局長 Mike Pompeo 將接任國務卿蒂勒森的職務。消息傳出後，美元指數擴大跌幅，跌破 90 關口。

由於川普認為蒂勒森思維「過於建制派」，導致市場擔心蒂勒森離職後的白宮更加偏向貿易保護主義政策。此前小布什和克林頓政府時期的類似政策，均令美元承壓下行。

美元指數一度跌逾 0.2%，觸及日低 89.68，美股開盤一小時後跌幅收窄。現貨黃金也隨美元走勢波動，最初漲 0.24% 並突破 1327 美元 / 盎司，隨後回吐全部漲幅，暫報 1322.64 美元 / 盎司。

投行 Evercore 認為，對市場而言，國務卿蒂勒森被解僱並非好消息。諮詢機構 Cresset Wealth 分析師 Jack Ablin 也對 CNBC 表示，白宮高官變更恰逢東北亞和中東地緣政治局勢的拐點之際。蒂勒森退場突顯了白宮內部動盪，短期內是負面消息。

投資者的避險情緒在盤初突顯。10 年期美債殖利率最低跌至 2.830%，較此前日高回落近 5 個基點。美股開盤近一小時後跌幅收窄，穩定在 2.866% 左右。

加拿大皇家銀行認為，中情局局長 Pompeo 在伊朗問題上是鷹派，可能會推動美國在 5 月退出伊朗限核協議，並主張對委內瑞拉實施更嚴厲的制裁，從而推高油價。消息刺激布油快速漲 1%，但油價在美股午盤前下跌。

WTI 原油期貨下跌 0.87 美元，跌幅擴大至 1.42%，刷新日低至 60.49 美元 / 桶，較日高回落 1.48 美元。布蘭特原油期貨下跌 0.75 美元，跌幅擴大至 1.2%，刷新日低至 64.20 美元 / 桶，較日高回落 1.46 美元。

周二盤初的美股走勢整體向上，與 2 月 CPI 通膨數據符合預期、沒有加速增長有關。華爾街見聞曾提到，美國 2 月核心 CPI（剔除食品和能源價格）環比上漲 0.2%，符合預期 0.2%，小於前值 0.3%；核心 CPI 年增率 1.8%，符合預期和前值 1.8%。

分析稱，美國 2 月物價指數的穩步增長態勢繼續，正朝着聯準會 2% 的核心通膨目標邁進。未出現意外增速的物價指數，有助於安撫市場情緒，避免出現 2 月時的全球股市深度回調。

『新聞來源／華爾街見聞』