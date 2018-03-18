首超21兆美元！ 美公債務規模持續擴大引發華爾街擔憂

去年 2 月，剛剛上任一個月的川普還專門發推特炫耀，稱他的第一個月總統生涯內美公債務規模縮減了 120 億美元，而歐巴馬的第一個月任期則增加了 2000 億美元。不過，在他已經上任一年多後的今天，似乎他沒有意願再就負債問題發推特了。

歐巴馬政府八年時間裡，美國全公債務幾乎翻了一倍，增長了 9.3 兆美元。

在川普治下，美公債務規模不僅沒有縮小的跡象，反而在川普野心勃勃的財政政策下，愈發龐大，增速甚至超過了歐巴馬政府時期。

據本周五美國財政部的數據，美國全公債務規模首度超越 21 兆美元大關。也就是說，在川普上任的第一年裡，美公債規模就增長了一萬多億美元，然而，真正的財政開支尚未開始。

川普上台以來美公債務規模擴大走勢圖（圖片來自 Zero Hedge）

美國全公債務的顯著增長，引發了華爾街的擔憂。

高盛稱，如果聯準會的混合利率水平達到 3.5%，而美國的負債與 GDP 的比值約為 1 的話，美國的前景比 1940 年代和 1990 年代時更糟糕。高盛警告，如果縱容美國負債持續攀升，最終將危及金融穩定。

但更壞的消息是，美國負債同 GDP 的比值並非一成不變，而是在不斷擴大。CBO 預計，到 2040 年，美國的負債將會達到 GDP 規模的 150% 左右，而這只是樂觀的預計。

圖片來自摩根大通

『新聞來源／華爾街見聞』