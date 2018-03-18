貿易戰來了該如何交易？這是華爾街的選擇

摘要：在華爾街看來，貿易戰將帶來股市動盪。如果股市表現不佳，將會影響共和黨在11月中期選舉中的經濟政績，一旦共和黨輸掉中期選舉，一系列後續反應將會開啟。

貿易戰在即，華爾街將如何交易？

根據美銀美林分析師Ralf Preusser對該行66個客戶（旗下管理資產共計3450億美元）的調查，面對即將到來的貿易戰，這些大佬認為市場會發生如下變化：

其中40%的受訪者認為全球股市將會走低，19%的受訪者則認為美元將會走弱，17%的受訪者認為川普的川普的貿易戰對市場影響不大。此外，有6%的受訪者表示會美國公債會走高，殖利率走低。

圖表來自美銀美林

換言之，正如美國金融部落格網站Zero Hedge指出的，如果上述受訪者誠實地表達了自己對市場的看法，那麼無異於市場認為貿易戰將引發市場震盪。

周四，摩根大通全球宏觀量化和衍生品策略師Marko Kolanovic稱：

川普政府發動貿易戰的話，將會讓全球股市陷入不穩定狀態。如果這種局面發生在11月美國中期選舉前，那麼川普政府的經濟分就將大幅縮水，並且很可能導致他敗選。一旦中期選舉共和黨落敗，則將引發一系列後果。

Marko Kolanovic還指出：

貿易戰是零和遊戲，發表強硬言論的同時，也意味著美國真正能做的很少。強硬言論和所做甚少，將會讓股市陷入動盪。

本周三，高盛曾警告投資者，如果美國對華發動貿易戰，那麼需要規避那些在華業務比例較大公司的股票。其中包括英偉達、蘋果、高通、博通、英特爾等知名公司。

不過，也有市場人士表示，川普貿易戰對美國股市的影響並不可持續。

華爾街見聞曾提到，彭博市場評論專欄作家Garfield Reynolds撰文認為，美股的回升似乎消除了川普關稅計劃所引發的擔憂，雖然投資者仍需對貿易保護主義的抬頭保持警惕，但川普的最新措施並不會產生持久的影響。

在哈佛大學經濟學教授Martin Feldstein看來，在中美貿易中，美國最擔憂的問題是技術轉移問題，而不是中國鋼鋁產品在美國「傾銷」的問題。

Feldstein認為，中國要求一些美國公司分享其技術，以獲得進入中國市場的資格，這讓美國公司損失巨大。Feldstein稱，目前WTO的既有機制無法對美中之間的這種技術轉移爭議採取有效措施，同時，中國也沒有足夠先進的技術轉移到美國。因此，他認為，徵收鋼鋁關稅是美國用來向中國施加壓力的手段，美國真實的目的是期望中國能夠在技術轉移和市場准入方面做出讓步。

『新聞來源／華爾街見聞』