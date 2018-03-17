熱門股─DRAM旺整年 南亞科股價創歷史新高

DRAM 今年供需健康，研調預估今年 DRAM 平均售價漲幅 36%，產值將達 996 億美元，成長 37%，法人看好相關個股今年營運持續受惠，南亞科 (2408-TW) 今年本業表現看好，預期將優於去年，市況健康基本面題材佳，吸引法人買超，投信連續買超 7 天，外資近期也是買超居多，統計連續 2 個交易日買超 10639 張，周五開高走高收最高，創下歷史新高價。

根據研調機構 IC Insights 預估，去年 DRAM 平均售價漲幅高達 81%，今年可望續漲；記憶體業者看好今年 DRAM 市況健康，成長動能包括伺服器市場成長、智慧手機及電腦的內建記憶體容量增加等。

亞系外資預估，南亞科今年 DRAM 營收成長 50%，表現優於同業，另外，受惠於 DDR4 及伺服器 DRAM 的挹注，將推升 ASP 和毛利率，預估南亞科今年及明年營業利潤將分別成長 112%、22%，給予買進評等，目標價上看 115 元。

南亞科去年稅後純益 402.9 億元，每股純益 14.36 元，雙雙創下歷史新高，董事會通過去年盈餘分配，擬發出現金股利總額 108.79 億元，每股現金股利約介於 3.5-3.62 元間。

南亞科預估，今年 DRAM 整體需求及供給各成長約 20-25%，一整年供需健康，明年也不至於供過於求，有機會穩定樂觀，去年及前年獲利有來自業外的挹注，今年本業獲利則將會較去年更好。

DRAM 供需健康，價格持續看漲一整年，推升記憶體族群股價表現，南亞科周五以 92 元跳空開高，終場收在 94.2 元，創下歷史新高價，漲幅 3.51%，成交量激增至 44048 張。

南亞科日 K 線圖



