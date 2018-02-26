〈南亞科今年展望〉今、明年DRAM供需健康 本業獲利將較去年好

南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (26) 日指出，今年 DRAM 整體需求及供給各成長約 20-25%，一整年供需健康，明年也不至於供過於求，有機會穩定樂觀，去年及前年獲利有來自業外的挹注，今年本業獲利則將會較去年更好。

李培瑛分析今年的產業供需指出，今年第 1 季可看到供給微幅不足需求，價格小幅上漲，第 2 季可望延續第 1 季小漲或是平穩情況，上半年供給需求穩定。

他表示，下半年需求持續強勁，包括雲端及資料中心的需求，還有手機增加智慧化功能，將增加裝載量，加上季節旺季，還有運動賽事，可望刺激包括電視、機頂盒及相關網通產品的需求成長；另外，挖礦機、遊戲機及智慧語音助理等需求，也將可持續推升 DRAM 動能。

供給部分，雖有新產能增加，但李培瑛認為，今年前 3 季將不受影響，預計要到第 4 季或明年初才可能對市場造成影響，如果大廠擴產計畫如原先規劃，今年 DRAM 市場一整年都可維持健康，明年也不至於供過於求，有機會穩定樂觀。

李培瑛表示，去年及前年分別有處分美光及華亞科挹注整體獲利，每股純益超過 1 個股本，去年每股純益 14.36 元，創歷史新高，今年則是全部由本業獲利帶動，他指出，預估今年位元數成長將達 40%，較產業平均水準高，明年則可望成長 20%。

李培瑛強調，目前正全力準備重返伺服器市場，在伺服器相關需求強勁帶動下，目標今年底伺服器產品營收比重可達 10%，他更指出，今年的本業獲利將比去年還要好。