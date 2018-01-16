〈南亞科法說〉去年Q4 EPS 7.42元 全年 EPS14.36元 雙創歷史新高

鉅亨網記者楊伶雯 台北 2018年1月16號15點37分

南亞科 (2408-TW) 今 (16) 日召開法說會公布去年自結財報，去年第 4 季毛利率 49.8%，季增 5.6 個百分點，稅後純益 219.78 億元，淨利率 131%，每股純益 7.42 元，創歷史新高，主要受惠 DRAM 售價上揚及出售美光股票的業外挹注；累計去年稅後純益 402.90 億元，淨利率 73.3%，每股純益 14.36 元，也創歷史新高。

南亞科去年第 4 季營收 167.83 億元，季增 26.3%，年增 38.7%，DRAM 平均售價較第 3 季上揚 6.9%，出貨量較上季增加 18.7%，新台幣兌換美元匯率對營收負影響 0.5%；營業毛利 83.51 億元，毛利率 49.8%，季增 5.6 個百分點，營業利益 65.37 億元，營業利益率 38.9%，季增 7 個百分點，主要受惠於平均銷售單價上漲及成本改善。

南亞科指出，去年第 4 季營業外收支主要來自認列出售美光股票實現投資利益 161.21 億元，另外，認列可轉換公司債的選擇權評價回沖利益 4.33 億元及匯兌損失約 3.96 億元；稅後純益 219.78 億元，淨利率 131%，每股純益 7.42 元。



累計去年營收 549.33 億元，年增 31.9%，全年度出貨量與 2016 年相當，DRAM 平均售價年成長逾 35%，去年營業毛利 246.77 億元，毛利率 44.9%，營業利益 188.02 億元，營業利益率 34.2%。營業外收支認列收入 230.34 億元，主要來自認列出售美光股票實現投資利益 321.05 億元，另外，認列可轉換公司債的選擇權評價損失 75.99 億元及匯兌損失 9.48 億元。所得稅費用 15.33 億元。



南亞科去年稅後純益 402.89 億元，淨利率 73.3%，每股純益 14.36 元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數 28.06 億股計算)；南亞科指出，去年 12 月已全數出售美光持股 57780138 股，出售淨價款合計 635.62 億元。截至 2017 年 12 月 31 日，每股淨值 44.2 元。

南亞科日 K 線圖



