【運達投顧】午盤的奇襲

◆盤勢分析

台股出現極度樂觀後開始展開了修正行情，早盤一如預期的往月線做靠攏，一直到 1300 時爆出了 37 億的量能卻拉抬了指數 43 點，期貨市場首先被多方發動奇襲，買盤沒有很大指數卻被快速拉抬，可見得市場的賣壓並不重，而多頭快速展開奇襲後，也接連的帶動空單停損買盤回籠，一連串的買盤就在半個小時內完成，有許多個股紛紛出現了急拉向上，連台積電都可以回到平盤價位，可見得市場的買盤有多巨烈，而午盤的奇襲會帶動市場多方氣勢抬頭，我們看到了市場多方資金量能非常充沛，如果不是看好台股後續發展不會在技術面還沒完成就發動攻勢，而且還不是小數目，評估應該是政府代操資金趁拉回來做布局，有買盤當然是好事，但是，必須持續的關注買盤是否有延續力量。

趨勢一旦形成他不會輕易的改變，本周我們觀察到了市場資金往生技類股在移動，生技指數今天再創波段新高，兩年多的大底籌碼洗的非常乾淨，配合利多題材啟動，資金才剛進場介入而以，但是，這樣的漲幅已經讓一般投資人不敢介入了。心理學有個很有趣的數字，人對於高度的最大恐懼在四樓，一旦超過四樓之後恐懼程度是一樣的，主力資金也知道這樣的心理層面，當股價被拉抬到一定高度之後，就沒有人敢再介入，所以，股價是越漲籌碼越穩定，生技與被動元件族群都具備漲很多大家不敢買的高度，但是，後續都還有高點可見。市場的資金動能豐沛，台股的多方趨勢沒有改變，操作方面不宜放空，以拉回布局為主！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

