晶苑國際公佈2017年全年業績

收益增加 23.5% 至 2,178 百萬美元

純利增加 20.1% 至 149 百萬美元

「Co-creation 共創」業務模式持續推動業務強勁增長 鞏固集團於服裝行業的市場領導地位

香港 2018 年 3 月 16 日電 / 美通社 / --

業績亮點 - 截至二零一七年十二月三十一日止年度的收益為 2,178 百萬美元，增加 23.5%。

- 截至二零一七年十二月三十一日止年度的純利為 149 百萬美元，增加 20.1%。

- 建議宣派末期股息每股普通股 0.123 港元（約 0.016 美元）。

服裝製造行業的全球領導者 -- 晶苑國際集團有限公司（「晶苑國際」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」，香港聯交所股份編號：2232）欣然公佈截至二零一七年十二月三十一日止年度（「年度」）的經審核綜合財務業績。

財務摘要

單位﹕百萬美元 2017 2016 變動 收益 2,178 1,763 +23.5% 毛利 442 356 +24.4% 純利 149 124 +20.1% 經調整後純利 1 161 134 +19.8%

註﹕

1. 經調整後純利撇除股份支付之款項約 4 百萬美元（2016 年﹕10 百萬美元）及上市開支約 8 百萬美元（2016 年﹕1 百萬美元）

牛仔服及貼身內衣分部的強勁增長

年內，牛仔服銷售收益為 560 百萬美元，增加 76 百萬美元或 15.7%。收益增加主要由於集團共創業務模式下現有客戶產生更多訂單，環保及可持續牛仔服製造技術符合客戶需求，以及進行供應商整合提升客戶滲透率。貼身內衣銷售收益增加 84 百萬美元或 28.6% 至 378 百萬美元，主要由於「Co-creation 共創」產品取得商業成功，提升客戶需求。

來自全球市場收益不斷增加

截至 12 月 31 日止年度 2017 2016 千美元 % 千美元 % 亞太地區 (1) 844,402 38.8% 695,184 39.4% 美國 803,089 36.9% 614,072 34.8% 歐洲 (2) 451,302 20.7% 392,431 22.4% 其他國家╱地區 79,201 3.6% 61,705 3.4% 總收益 2,177,994 100.0% 1,763,392 100.0%

註﹕

1. 亞太地區主要包括日本、中國大陸、香港及韓國。

2. 歐洲主要包括英國、比利時及德國。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，集團來自亞太地區市場的收益增加 21.5%，主要推動力是亞太地區市場的客戶需求增加。來自美國市場的收益增加 30.8%，主要由於共創業務模式推動美國業務增長。來自歐洲市場的收益增加 15.0%，主要是由於歐洲客戶的需求增加。

業務回顧及未來前景

年內，據品牌客戶報告，在強勁的節日銷售潮帶領下，全球主要服裝零售市場需求回升。經濟增長有利於服裝製造產業，尤其利於全球最大的服裝生產基地 -- 亞洲服裝製造產業的發展。集團在越南、中國、柬埔寨、孟加拉及斯里蘭卡設有 20 個自營生產設施。這有利於我們將位於中國的生產基地遷至其他亞洲國家，享受其較低的經營成本優勢。多樣化的產品組合為集團帶來重大競爭優勢，提供了交叉銷售及與關鍵客戶共創的重大潛力。透過整合不同產品的製造技術及交叉推廣現有及新產品以進一步擴大規模，為集團持續提供開發新產品類別的機會，鞏固現有合作關係，贏得新客戶。集團龐大的營運規模為我們提供橫跨產業價值鏈的大型規模經濟，領先市場地位有助於我們加強與供應商及客戶的關係並提升議價能力。

目前全球服裝製造產業高度分散，製造商運營規模不一，集團領先的市場地位將繼續有助我們在日新月異的服裝產業把握整合機遇。

晶苑國際行政總裁及執行董事羅正亮先生表示﹕「展望未來，我們將繼續專注於共創業務模式，提升我們的增長及盈利能力，並加強產品創新及交叉銷售能力以提升客戶滲透率，持續提升產品組合及發展新產品類別以支持未來增長。與此同時，集團將繼續擴展至較低成本國家，享受當地的專才優勢並提升效益以增加毛利，配合上游垂直擴充至布料生產以爭取較高毛利。集團亦會繼續專注及致力於人力資源及環境意識，成就公司的可持續發展。」

關於晶苑國際集團有限公司

晶苑國際集團有限公司（「集團」）在 1970 年於香港成立，服裝製造行業的全球領導者，擁有多元化的產品組合，並採用高度差異化的附加值推動的「Co-creation 共創」業務模式。於 2016 年，集團在全球服裝製造業按產量計排名第一，全球首 10 家領先服裝品牌公司中有 7 家為集團客戶。我們的產品分為五個類別，包括休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣，以及運動服和戶外服，其中多個產品類別在亞洲擁有領先的市場地位。

透過「Co-creation 共創」業務模式，令集團可以在合適的時間、合理的成本為客戶提供合適的產品，這是全球服裝品牌在不斷變化的行業環境中的致勝關鍵。集團已經建立具有多國製造平台的龐大營運規模，包括跨越中國、越南、柬埔寨、孟加拉國及斯里蘭卡五國的 20 個自行營運的製造設施。