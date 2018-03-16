中興通訊2017年全年收入增至1088.2億元人民幣

中國深圳 2018 年 3 月 16 日電 / 美通社 / -- 為流動互聯網提供電訊、企業和消費者技術解決方案的主要國際供應商中興通訊股份有限公司 (0763.HK / 000063.SZ) 昨日宣佈，受益于全球營辦商在電訊網絡上的持續投資，以及公司在消費者業務和政府企業市場上取得的增長，公司 2017 年全年收入為 1088.2 億元人民幣，按年度增長 7.5%。



根據中興通訊今天發佈的財務報表，2017 年全年，歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為 45.7 億元人民幣，按年度增長 293.8%。基本每股收益為 1.09 元人民幣。加權平均權益回報率為 15.7%，按年度增長 24.1 個百分點。2017 年利潤分配方案為每 10 股派發 3.3 元人民幣現金（含稅）。現金分紅金額（含稅）為 13.84 億元人民幣，占歸屬於 2017 年度上市公司普通股股東的淨利潤比率達到 30.29%，為公司史上最好水平。







2017 年，該公司加強了其現金流和銷售收款管理。經營活動產生的現金流淨額為 72.2 億元人民幣，按年度增長 37.3%。同時，中興通訊的研發投入增至 129.6 億元人民幣，占收入的 11.9%。







2017 年，中興通訊的營辦商網絡、消費者業務和政企業務收入均實現增長，分別達到 637.8 億元人民幣、352.1 億元人民幣和 98.3 億元人民幣。







中興通訊的國內和海外市場收入分別為 619.6 億元人民幣和 468.6 億元人民幣。







中興通訊 2017 年專注於 5G 端到端解決方案，並在標準制定、產品開發和商用驗證等方面全力投入。公司目前已組建超過 4500 人的 5G 研發隊伍，全面覆蓋連接、承載、服務和流動終端領域，以在 5G 技術、商用、規模效益方面實現三大領先。







在面向未來的 5G 商用方面，中興通訊在 5G 技術領域取得重大突破。具體來說，公司已在國家 5G 一階段和二階段測試中刷新多項測試記錄，目前正在全力備戰第三階段國家測試；公司與中國移動和高通合作，完成了全球首個基於最新 3GPP 5G NR 標準的端到端 5G 新空口互通性數據測試 (IoDT) 系統。公司還與英特爾合作，發佈了全球首個基於軟件定義架構 (SDN) 和網絡功能虛擬化 (NFV) 的 5G 無線接入解決方案，極大地推動了 5G 商用進程；此外，公司還發佈了 2/3/4/5G 全融合 Common Core 解決方案，全方位實現 3GPP R15 服務化架構。截止 2017 年底，中興通訊已在全球部署超過 320 個 NFV 商用 / 試驗案例，為 5G 核心網的商用和演進奠定了基礎。截至目前，中興通訊已與全球 20 多家營辦商建立了策略合作夥伴關係，共同推動 5G 技術的驗證和測試，加速商用部署。







在支持 5G 商用網絡的承載與光通訊方面，中興通訊率先發佈 5G 承載方案 5G Flexhaul 及系列化 5G 承載設備，公司還發佈了業界首款 T 級傳輸旗艦平臺 ZXCTN 6700，擁有目前業界最大容量。中興通訊與西班牙電訊 (Telefonica) 和中國移動等合作夥伴合作開展 5G 承載測試，所有測試結果均達到預期。中興通訊在光通訊和光接入領域居全球前二，首發基於光導波技術的新一代 256T 超大容量交叉互聯平臺，充分滿足 5G 光通訊對承載設備的超高負荷要求；公司還聯合 velcom 完成了全球首個基於 SDN 的端到端 IP + 光彈性網絡，助力西班牙電訊集團墨西哥分支 Movistar 完成超 100G 光傳輸網絡。中興通訊的光接入旗艦平臺 TITAN 的交換容量是當前業界水準的四倍，同時支持 5G 承載和固移融合；公司在 10G PON 市場佔有率第一，IPTV 機上盒發貨量全球第三，並在融合 CDN 產品領域佔據技術領先地位。







中興通訊致力於物聯網、芯片、雲端運算和大數據等新興技術領域，在 7nm 先進技術的基礎上，自主研發高性能多模軟基帶芯片和數碼中頻芯片；此外，公司還發佈了中國自主研發的首款 NB-IoT 安全物聯網芯片，NB-IoT 創新應用智能停車方案獲得 2018 年世界移動通訊大會 GLOMO 最佳互聯生活流動業務大獎。在全球，中興通訊已與多家營辦商開展了 NB-IoT 測試及業務演示。







在國內政企業務上，中興通訊的金融市場核心產品持續突破國有銀行, GSM-R 產品全面進入鐵路 C3 市場。此外，公司的地空寬頻和教育寬頻覆蓋等行業類寬頻項目在海外高端市場取得了重大進展。







在消費者部門，中興通訊聚焦價值產品，推出全球首款千兆手機及兩款千兆級網關，率先實現千兆終端商用。此外，公司攜手美國 AT&T 和日本 NTT DOCOMO，發佈雙屏折疊智能手機中興天機 Axon M，開創了折疊智能手機新品類；公司在國內聚焦營辦商和行業市場，安全手機實現多省市規模銷售，並憑藉司法行業解決方案實現突破；公司將繼續聚焦大國和主要市場，市場佔有率有望進一步提升。2017 年，中興手機在海外六大市場躋身前五名，其中在美國、加拿大和墨西哥排名第四，在西班牙和俄羅斯排名第五，在澳洲排名第三。







2017 年，中興通訊不斷提升內控體系，建立和完善營運機制和流程，加強問責制，確保公司的健康營運。







2018 年，中興通訊將圍繞其「2020 策略」，進一步聚焦高價值客戶，不斷提升客戶滿意度。公司還將繼續堅持核心技術自主創新，持續加大 5G 等核心產品研發投入，以強化其產品競爭力；公司還將透過抓住全球電訊市場技術和格局變化帶來的機遇，提高市場佔有率，提升全球市場地位；中興通訊聚集一流人才，加強合規和內控，不斷完善公司內部管理，以實現公司的穩健和可持續發展。











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