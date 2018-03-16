北方新能源公佈2017年度全年業績

餐飲及新能源業務雙軌發展戰略性擴展業務以擴大收入來源



香港, 2018 年 3 月 16 日 - (亞太商訊) - 北方新能源控股有限公司 (「北方新能源」/ 「集團」；股份編號：8246) 今天公佈截至二零一七年十二月三十一日止之全年業績。於本財政年度內，集團堅持「雙軌發展」的業務策略，以餐飲業務為基礎，並行拓展至新能源業務，兩項業務齊頭並進，期望擴大營收，並使各項業務朝多元化、專業化方向發展。年內，集團收益為人民幣 302,427,000 元，本公司擁有人應佔溢利及全面收益總額為人民幣 42,425,000 元，每股基本及攤薄盈利均為人民幣 1.2 分。



新能源業務回顧



集團年內鎖定以提供多元化綜合新能源服務為業務目標。技術諮詢方面，為廣大客戶提供了供熱方案技術服務、改燃前期方案技術服務、燃煤鍋爐脫硝方案技術服務和煙羽脫白工程技術方案技術服務等服務；在工程建設方面，集團承接的項目包括：燃煤鍋爐脫硝設備銷售安裝及調試、燃煤鍋爐布袋除塵設備銷售安裝、換熱機組安裝以及外管網工程的建設及施工。同時，集團順應市場需求，擴展業務至新能源有關的工業產品貿易領域，打開市場、擴大營收。



集團於第四季與兩名獨立第三方簽訂諒解備忘錄，有條件同意收購其持有天津津熱天然氣銷售有限公司（「天津津熱天然氣」）之液化天然氣 (「LNG」) 站，有關正式買賣已於二零一八年二月完成。集團現正積極申請有關證照，以便開展有關 LNG 之業務，業務範疇包括天然氣銷售；燃氣管道工程；燃氣輸配設備銷售、安裝及維修；供熱技術開發、諮詢、服務及轉讓；新能源技術開發；租賃和商務服務業；機電設備安裝；及城市集中供熱服務。集團通過此舉將新能源業務範疇擴展至天然氣產業鏈上游板塊，為集團的業務多元化作出貢獻，亦期待此舉帶動集團業務邁向新的台階。



餐飲業務回顧



年內管理層重新審視市場動態以及原有運營方式，積極調整、重組業務，致使餐飲業務表現持續改善，總體收支平衡，印證調整思路正確，在行業下行的大環境下，尤為不易。期待集團沿用正確的經營思路，讓集團餐飲業務領域重新煥發生機。



展望未來



2017 年底中國政府印發《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021）》檔，為北方地區新能源產業提供政策指導，同時帶來龐大的產業商機。集團業務與發展方向均與國家指導政策吻合，有利於集團業務的全面發展。集團長期致力於提供多元化綜合新能源服務，在二零一八年初成功收購獨立第三方之資產後，業務範圍在橫向與縱向均大幅擴增，包括天津供應液化和氣化天然氣及提供技術諮詢的全面服務。目前集團擁有穩定增長的客戶群，逐漸開拓的市場份額以及積極爭取更高的行業地位，亦考慮在長期戰略規劃中，將新能源板塊拓展至北方其他地區。與此同時，集團亦不斷加強團隊專業實力，提升服務質素，為客戶持續提供高質量解決方案。管理層會挖掘合適的收購與合作機會，尋找實力雄厚的合作夥伴，通力合作，進一步增強集團盈利能力。



餐飲業務方面，管理層會繼續審視與調整，鞏固餐飲業務的根基。物業投資方面，集團會繼續物色優質的物業投資，以獲取穩定的現金流收入，為股東帶來穩健回報。



管理層期望秉承「雙軌發展」的集團戰略，分部業務「多元化、專業化」的發展目標，砥礪前行，務求達到更高的營收水準，帶領北方新能源邁向嶄新旅程。



北方新能源控股有限公司

北方新能源控股有限公司（「北方新能源」）前稱名軒（中國）控股有限公司，於二零一一年在香港聯合交易所創業板上市（股份編號：8246)。集團於二零一五年七月正展開展新能源開發、其相關技術之研發及建築工程業務。集團亦從事餐廳經營業務、提供管理服務及銷售加工食品和海鮮，並於二零一五年將業務擴充至物業投資行業。



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