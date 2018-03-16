【長和業績】長實集團(01113-HK)去年飛機租賃收入21.92億元

長實集團(01113-HK)發布業績公告稱，2017年度物業及項目管理收入(包括攤佔合營企業)為6.26億港元(下同)(2016年：6.2億元)，主要包括為集團所發展及售出的物業項目提供物業管理及相關服務所收的管理費。物業及項目管理收益則為2.75億元，較去年增加800萬元。

于年終結算日，集團所管理的物業樓面總面積約2 .69億平方呎，預期該面積會随着集團物業發展項目于未來相繼落成而平穩增長。集團會緻力為所管理的物業提供優質服務。

飛機租賃方面，2017年度收入21.92億元(2016年：2.06億元)，較去年飛機租賃(于接近年底時才開始營運)增加19.86億元，并包括出租窄體飛機及寬體飛機予航空公司的租賃收入。

扣除飛機折舊10.89億元後的收益為9.84億元(2016年：8400萬元)，較去年營運增加9億元。

于年終結算日，集團共擁有81架窄體飛機及5架寬體飛機，平均機齡為5.1年，而平均餘下租賃期為5.6年，集團亦已承諾以總代價約129億元增購59架飛機。

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