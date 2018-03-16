銀監會就《銀行業金融機構數據治理指引》公開征求意見

據銀監會網站16日消息，為引導銀行業金融機構加強數據治理，充分發揮數據價值，全面向高質量發展轉變，銀監會起草了《銀行業金融機構數據治理指引(征求意見稿)》(簡稱《指引》)。《指引》遵循監管引領和問題導向，包括七章五十五條。現向社會公開征求意見。銀監會將根據各界反饋意見，進一步修改完善并适時發布。

《指引》旨在發揮監管引領作用。在細緻梳理相關政策文件、充分調研讨論、合理吸收最新研究和實踐成果的基礎上，着重從以下五方面引領銀行業金融機構開展數據治理，一是要求銀行業金融機構將數據治理納入公司治理範疇，并將數據治理情況與公司治理評價和監管評級挂鈎。二是明确鼓勵銀行業金融機構開展制度性探索，結合實際情況設置首席數據官。三是明确要求銀行業金融機構建立良好數據文化，樹立數據是銀行重要資産和數據應真實客觀的理念與準則，強化用數意識，遵循依規用數、科學用數的職業操守。四是要求銀行業金融機構加強數據應用，發揮數據價值，實現數據驅動銀行發展，強調數據應當成為經營管理尤其是風險管理的重要依據。五是要求銀行業金融機構适應大數據時代需要，強化數據安全意識，依法合規采集數據，防止過度采集、濫用數據，依法保護客戶隐私。

針對當前銀行業金融機構數據以及向監管機構報送監管數據中存在的主要問題，《指引》重點要求：一是建立數據質量控制機制，全面提高數據質量。二是強化銀行業金融機構對數據質量的責任。明确由董事會承擔數據治理最終責任，建立和實施上至高管層的數據治理問責機制。三是突出監管數據質量要求。明确銀行業金融機構應將監管數據納入數據治理，确保監管數據相關工作有效組織開展，建立監管數據質量管控制度，持續提升監管數據質量。

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