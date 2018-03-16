李嘉誠宣布退休 長子李澤鉅接掌千億帝國

長和集團今（16）日下午舉行業績發表會，被譽為「亞洲巴菲特」的李嘉誠在在會上宣佈退休，將在 5 月 10 日股東大會後，卸下集團主席一職，並辭任執行董事，正式宣布退休，由長子李澤鉅接棒。

蟬聯 20 年的香港首富、全球華人商界領袖李嘉誠將繼續擔任李嘉誠基金會主席，並擔任長江集團高級顧問。

儘管事關重大，但李嘉誠的辭任幾乎不會讓市場感到意外，豐盛金融集團資產管理部董事黃國英等基金經理表示，市場也一直在為最終結果做準備。「投資者對其退休的擔憂非常有限，」黃國英說。

早在 2012 年，李嘉誠就指定長子李澤鉅為其繼承人，接掌業務遍及 50 多個國家、橫跨從零售到電信和公用事業等領域的龐大帝國。

在去年年中，《華爾街日報》引述消息指，李嘉誠計畫在 90 歲大壽前退休，轉任長和高級顧問，意味著李嘉誠將正式「交棒」給長子李澤钜。而今年 7 月份，李嘉誠將年滿 90 歲。

在 2016 年接受的一次採訪中，李嘉誠曾表示，那些擔心繼任的人應該注意到，他的兒子已經和他共事了 30 年，過去幾年一直在全職照管他的企業。

事實上，隨著香港四大地產商陸續作出企業王國傳承的安排，李嘉誠近年多番被追問退休事宜，例如 2015 年初長和系宣佈世紀重組，李嘉誠直言隨時可以退休，當時他更明言：「假如現在退休，都可以做特別顧問或政策顧問」。