如何配置基金組合 羅尤美：善用「一、定、強」心法

依據美國主要退休基金所作的十年期長期績效實證調查結果顯示，影響投資報酬率的因素，有高達 91.5% 來自於資產配置，而非預測市場或者是個股挑選買明牌等原因，因此，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，納入預設目標、年齡、個人屬性與投資期間等考量因子，建構適切投資組合的重要性不言可喻。

．「一」檔基金不嫌少

羅尤美表示，萬丈高樓平地起，有基礎才有向上堆疊的本錢，從投資一檔基金開始，穩健跨出累積夢想基金的第一步。如何選擇基金？金融市場與景氣呈現循環，並且公平對待每個投資人，投資之所以有輸贏高低，最大差別在於是否信賴專業、勇於行動，不妨起而行開啟長期投資理財計畫，行有餘力時則可進一步增加投資的基金與資金額度，打造股債皆備的資產組合，能更靈活應對市場各種挑戰與機會。

．「定」期「定」額不間斷

羅尤美指出，投資理財的過程，時間是沉默的益友，它所帶來的複利效益，曾被愛因斯坦稱為世界第八大奇跡，例如每個人性格有積極、穩健、保守之分，所選擇的投資工具報酬率便有所差異，不過保守投資人只要及早開始，每年投資相同的資金，一樣有機會能以較低的風險，累積到和積極或穩健者所設定的相同投資收益。

而定期定額長期布局基金的作法，既享有時間的優勢，能減輕投資時的資金壓力，並發揮克制花費、強迫儲蓄的功效，同時不需費神判斷進場時機點，降低買高賣低的風險，還有可能在低迷的市場中率先突圍。

以 2011 年造成全球股市大震盪的歐債危機為例，比較在 2011 年 5 月債務危機高峰時進場定期定額及單筆投資的績效表現，約莫在全球股市跌幅收斂至一半時，定期定額策略的績效已領先轉虧為盈，更顯示定期定額逢低積極撿便宜，有助於把過去的風險扭轉為未來的機會。

．「強強」齊出手 理財助攻守

羅尤美認為，工欲善其事，必先利其器，挑選強勢基金與陣容堅強的理財諮詢團隊，可望讓投資理財事半功倍。有鑒於投資理財為長期計畫，所謂的強勢基金不宜以短期績效爆發與否為單一考量，應以中長期表現為優先條件，同時利用兩檔以上的股債類型基金，強化可攻可守功能，進而打造成出強勢資產配置，以相對較低風險的管道，多元參與、分享全球市場的獲利機會。