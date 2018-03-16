美股1月重挫後 亞股反彈幅度勝全球 3市場更出現正報酬

1 月底全球恐慌性重挫至今，股市已逐步止穩，其中亞股反彈力道勝全球。法人統計，相較 MSCI 世界指數至今仍呈現下跌，多數亞洲股市已收復高點來的跌幅，其中，越南、馬來西亞、台股等市場更出現正報酬。

根據 Bloomberg 統計，相較 MSCI 世界指數自 1 月 26 日高點以來，仍下跌 4.21%，多數亞洲股市逐漸收復當時高點以來的跌幅，目前除了港股走勢較為弱勢外，不論東北亞、東協、陸股等皆表現超前，而越南、馬來西亞、台股等市場更是分別出現 0.95%、0.39% 以及 0.31% 的正報酬。

摩根亞洲增長基金經理人郭為熹表示，亞洲股市組成以金融、資訊科技及消費品等景氣循環類股為主，雖然近期美國貿易戰爭疑雲又起，但並未改變全球景氣擴張的事實。

統計顯示，亞洲企業盈餘上調家數升至 7 年新高，且獲利上調家數再度突破下調家數，細看各產業狀況，以保險與能源類股最佳，其它如科技、原物料、零售消費、地產、銀行等循環產業亦表現出色。

此外，MSCI 新興亞洲自去年起，GDP 年增高居三大新興市場之冠，今年市場預期年增幅將達 6.1%，明年也能維持 5.9% 的高成長趨勢，可望吸引國際資金回補。

郭為熹建議，若想搭上亞洲市場成長列車，投資人可聚焦具長期高度增長潛力的亞洲金融與消費題材，例如金融科技崛起引領相關消費商機、受惠飲食習慣西化的東協速食、乳業股、中國肉品加工等消費類股，以及生活型態升級帶動的相關製造業投資契機。