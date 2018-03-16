今年金融市場震盪加劇 平衡組合基金有助分散風險

全球經濟數據持續好轉，經濟合作發展組織（OECD）上調了今年全球經濟成長率預測至 7 年高點，企業財報表現也優於預期，但公債利率 2 月彈升，市場視美國單月份 CPI 與名目薪資年增率作為獲利了結的藉口，以致股債出現一波大修正，由於今年不定期仍會有干擾因子出現，使得金融市場出現震盪，投資人此刻不妨股票、債券齊抱，並以不同債券類型提高分散度增加抗震，偏債操作組合平衡型基金可列首選。

日盛目標收益組合基金經理人李家豪表示，目前基本面仍良好、通膨亦無過熱跡象，維持聯準會 3 月升息 1 碼、利率預估中值不變，惟點陣圖分布或將較去年向上發散，維持短端公債殖利率緩步向上，短期利率不會出現倒掛的看法不變。

李家豪表示，新任聯準會主席 Powell 將延續緩升息的貨幣政策，歐洲景氣無虞，低利率環境可望延續至 2018 年 9 月購債計劃終止後一段時間。中國 2 月官方製造 PMI 指數因季節性因素而趨緩，但 1-2 月合併固投、工業及零售三大數據優於市場預期。近期留意的潛在風險，包括：3 月聯準會前瞻指引轉鷹派、美國政府不排除技術性關門、全球性貿易保護主義興起與義大利改選後組閣不確定性等。

李家豪表示，雖然系統性危機發生機率不高，仍需謹慎因應市場負面情緒，可以確定的是整體市場波動將居高不下，投資人在投資布局上，應該訴求多資產避險策略。

李家豪指出，分析主要經濟體，新興亞洲、中國、新興拉美位於復甦區，新興亞洲基本面穩健、股票評價相對美歐便宜，亞高收債基金、亞洲本地債基金、亞洲股票基金、新興美元債基金、新興企業債基金相對有表現機會。

