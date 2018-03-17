貴金屬盤後─金價收2週低點 單週跌幅創近一個月最大

週五交易，黃金價格收低至 2 週低點，本週走勢大致與美元掛勾，但獲全球持續政治和貿易緊張給予金屬避險需求支撐。

然而，SIA 財富管理公司首席市場分析師 Colin Cieszynski 表示，「週五的交易行為顯示出，政局動盪的衝擊正在消散，投資者主要重點仍在經濟和貨幣政策。」

4 月黃金下跌 5.50 美元或 0.4%，收每盎司 1312.30 美元，觸及自 3 月 1 日以來最低收盤價，本週跌幅近 0.9%，為 2 月 23 日以來最大單週跌幅。

GoldCore 研究主管 Mark O’Byrne 表示，「黃金本週收低是悲觀的，可能會看到金價測試每盎司 1300 美元至 1305 美元的水準。」

「但因為有一些樂觀因素支撐金價，所以我們認為這個價格水準可以被支撐住，包括川普政府的動盪、貿易戰的風險，以及英美 NATO 和俄國之間的緊張情緒升溫等。」

金融市場貿易者一直在衡量川普政府是否會有更多變動，媒體報導指出，川普正計畫開除其國家安全顧問 H.R. McMaster，若屬實，將會是本週來第二位白宮高層遭撤換，本週二國務卿提勒森 (Rex Tillerson) 甫遭開除，由國安局局長 Mike Pompeo 接替。

分析師指出，除了白宮的人事議題，美國和重要貿易國之間的貿易戰可能性也仍然盤旋在投資者心裡，白宮週三宣布，將設法透過關稅削減美中之間的貿易赤字 1000 億美元。同時，歐盟則努力讓其免除美國這些關稅。

ICE 美元指數上升不到 0.1% 至 90.22，本週漲幅僅略高於 0.1%。

ACLS Global 首席分析師 Marshall Gittler 表示，「值得注意的是，表現最差的貨幣是商品貨幣，因為美國預計將用各種具體的貿易限制更直接地針對中國，所以削弱中國對金屬和其它商品的需求，而衝擊到這些商品貨幣。」

「如此，貿易戰可能會提振美元，但我不認為中國會站著挨打，光讓這些發生卻一點回應也沒有，我認為中國會快速的對美國貿易做出回應，甚至遠在這些提高美國產量並縮減貿易赤字之前，就會有回應了。」

Mark Hulbert 在最新專欄中提到，市場一直處於相對較窄的範圍內，黃金市場時機者的買進訊號必須要出現更明確的悲觀跡象。

美國週五的經濟數據顯示，二月住房開工下降 7%，二月份工業生產上升 1.1%，三月份消費者信心升至 14 年來高點。

其他金屬交易：

5 月白銀下跌 0.9%，收每盎司 16.272 美元，根據 FactSet，單週跌幅近 2%。

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 下跌 0.2%。SPDR Gold Shares 下跌 0.5%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 上漲 0.3%。上述三項 ETF 本週均收低。

5 月銅下跌 0.6% 至每磅 3.108 美元，本週跌 0.9%。4 月白金下跌 0.7% 至每盎司 950.20 美元，本週跌 1.5%。6 月鈀金下跌 0.3% 至每盎司 988.55 美元，本週上漲 0.2%。