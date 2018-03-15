川普擬提名庫德洛擔任首席經濟顧問 接替柯恩空缺

據外電報導，川普已挑選庫德洛 (Larry Kudlow) 為首席經濟顧問，以擔任下一任白宮經濟委員會主任。川普最早於 15 日宣布將任命庫德洛為首席經濟顧問，以取代原白宮經濟委員會主任柯恩 (Gary Cohn) 辭職留下的空缺。而知情人士透露，庫德洛已經接受川普的邀請。



庫德洛曾在雷根執政期間任職，對於雷根當時的經濟政策制定作出大量貢獻。他在 1987 年至 1994 年期間擔任貝爾斯登的首席經濟學家。自 2001 年以來，他經常出現在 CNBC 節目上，是 CNBC 的一名資深撰稿人。



在 2016 年美國總統競選期間，庫德洛曾在稅收以及其他問題上向川普提供意見。他對川普的經濟決議基本支持，但對其貿易舉措則存有顧慮，曾公開批評川普的關稅計畫。



柯恩在上週宣布辭去國家經濟委員會主任的職務。庫德洛宣導自由貿易，並對關稅持反對立場，他曾對柯恩的離去表示失望。原本柯恩的離職被視為給納瓦羅 (Peter Navarro) 帶來擔任要職的機會，後者是一名貿易「鷹派」人士，經常支持採取貿易保護主義政策。



目前市場正密切關注川普的選擇，因為這對於川普經濟議程的方向具有很大的信號意義，尤其是在貿易問題上。如果庫德洛當選，他很可能填補在白宮關於自由貿易支持者的空缺。



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