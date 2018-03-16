貴金屬盤後─美元升 金價跌至2週低點 唯全球政局緊張提供支撐

週四交易，黃金價格收低至 2 週低點，美元走勢穩定，削弱黃金部分需求，但貿易緊張持續仍撐住黃金的避險需求。

4 月黃金下跌 7.8 美元或 0.6%，收每盎司 1317.80 美元，觸及自 3 月 1 日以來最低收盤價。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 90.03，但該指數本月迄今約下降 0.7%。

市場對全球貿易戰的擔憂為金價提供了地板。 Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「現在大家似乎都抱現金觀望，因為有太多混亂的消息了，英國和俄國的毒諜案爭執、日本的國土買賣醜聞案、川普政府的政策不明確性.. 還有其他消息持續讓交易者和投資者極端緊張。」

在美國川普總統宣布要對中國商品課稅高達 600 億美元關稅後，週三又表示將設法削減中美貿易赤字 1000 億美元之後，市場擔憂加劇。華爾街擔心中國當局和其他國家會報復，這會拖垮美國經濟成長，目前美國正處於第十年的經濟成長。更甚者，英俄毒諜案爭議，英國政府放話制裁俄國，美國政府週四又指控俄國操弄 2016 年的美國總統大選和網路攻擊。

Karnani 表示，「再加上美國經濟數據推測，企業成長伴隨著穩定的通膨，黃金和白銀沒法在這樣的背景下上漲，導致這兩種貴金屬進一步修正。」

5 月白銀下跌 0.7%，收每盎司 16.422 美元。

經濟數據方面，每週請領失業救濟金人數下降、三月份兩個地區性製造業指數紮實、三月份住房建築業信心下降一點至 70。週四的經濟數據沒有動搖市場對 Fed 下週會升息的信心。

Kitco Metals 全球貿易主管 Peter Hug 表示，「黃金價格可能會維持在範圍內回彈的交易，直到接近下週的 FOMC 會議，只要十年期公債殖利率維持在 2.9% 以下，我們就可以預期金價穩固，除非有令人意外的消息傳出，不然在市場能消化 Fed 下週的行動前，上行空間依舊有限。」

其他金屬交易：

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 下跌 0.8%。SPDR Gold Shares 下跌 0.6%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 下跌 1%。

5 月銅下跌 1% 至每磅 3.128 美元。4 月白金下跌 0.5% 至每盎司 956.90 美元。6 月鈀金下跌 0.4% 至每盎司 981 美元。