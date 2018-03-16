【富蘭克林華美】2月境內基金規模2.4兆元 月增長持平

◆ 受 2 月市場亂流影響 資金轉進固定收益型（債券型）基金

根據統計，境內基金規模在 1 月突破 2.4 兆元後，2 月份受到全球市場波動影響，整體規模月增長持平，資金從股票型基金轉進債券型基金，去年以來成長快速的 ｢跨國投資股票型基金｣規模增速趨緩，｢跨國投資固定收益一般債券型｣相對受到資金青睞，單月增幅 12.1%；而 ｢跨國投資指數股票型｣在股票型基金規模縮水下逆勢成長，單月增幅 4.8%，顯示投資人對於全球股市表現依舊看好（以上見附表）。

公債殖利率不至於失控 可逢低增加債券配置

2 月全球股、債市大幅修正，下旬再出現反彈，市場波動加劇使投資人風險意識升溫，股債資產配置出現變化，而跨國投資固定收益一般債券型基金規模顯著增長。富蘭克林華美投信對此分析，觀察多數 FOMC 投票成員較偏鷹派，全年升息三次應無意外，且市場也大致反映此預期，因此認為上半年若美國公債利率反應過度將創造債券投資價值，除非三月份 FOMC 會議利率點陣圖顯示超出預期且偏鷹派的預測，否則在當前利率水準持續朝 3% 邁進下，可逢低增加債券配置。

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人林大鈞表示，考量聯準會主席甫就任，預期不至於讓市場對升息預期反應過當；歐洲近月總經雖亮眼，但長期存在不確定性，與日本應都會維持寬鬆政策。基於各主要央行仍小心避免公債殖利率大幅上揚，市場估計殖利率未來走勢仍以緩升為主。

全球股市展望佳 短線修正不損長期向上成長

觀察股票型基金規模變化，｢跨國投資指數股票型｣規模不減反增則顯示投資人對於全球股市依舊看好，富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒指出，全球最大經濟體美國 2 月製造業 ISM 從 59.1 升至 60.8，創 2004 年以來新高，新訂單維持強勁表現，需求面可望帶動經濟持續回溫。美股在 2 月初經歷修正後過熱疑慮已解除，之前表現優於大盤的科技，工業等族群，公布財報後也紓解市場對基本面的擔憂，近期科技股也率先領銜上漲，看好美股後市。

左思軒認為，全球景氣溫和擴張，在沒有黑天鵝的狀況下，企業獲利可持續呈成長，除美國外，歐洲就業市場持續改善，連之前歐債危機相關國家就業都開始增長，衰退風險較以前低；日本產業則可受惠於全球科技產業趨勢，且勞動市場結構改善可望帶動消費，在全球各主要經濟體緩步復甦可期下，對市場未來走向保持樂觀。

《富蘭克林華美投信獨立經營管理》

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

本基金主要投資於與重要新興經濟體經貿往來密切之國家，主要針對新世界市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局，本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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