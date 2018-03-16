日股吸金 日圓升 小型股潛力增

日本經濟持續繳出亮麗成績，穩健走升的經濟表現，加上企業獲利的好轉，吸引資金持續湧入日股，同時帶動日圓走升。在投資人擔心日圓上漲恐傷害以出口為導向的日本經濟時，觀察近 20 年日圓走升的年度，大型股表現雖持平，但小型股平均上漲達 16%，顯示在日圓走強、日本內需轉佳之際，小型股變身為最具潛力的類股，布局上投資人可留意日本小型股基金。



鉅亨基金交易平台指出，剛公布的日本 2017 年第四季 GDP 不僅優於預期，連續 8 個季度的成長，更創下 28 年來最長擴張期，搶眼的經濟表現，也同時吸引國際資金進駐。今年來三大已開發國家中，日股基金不僅連續 13 周獲得資金淨流入，前 2 月更以吸金 238 億美元居冠，領先歐股基金的 167 億美元及美股基金流出 124 億美元。

鉅亨基金交易平台進一步指出，日本經濟數據強勁，使得日本央行貨幣政策轉向緊縮，不僅縮減部分長債的購買金額，更考慮於 2019 年實施量化寬鬆退場機制，此舉使得日圓持續走升，今年以來，日圓對美元升值逾 6%，升值幅度居所有貨幣中之冠。

正當投資人擔心強勢日圓有損日本出口經濟，更有可能影響企業獲利及股價表現，但統計過去 20 年來日圓兌美元升值的 11 個年度中，日圓平均上漲 8.8%，而大型股平均上漲 1%，但小型股受惠內需的強勁，平均漲幅達 16.6%，成為日股中的焦點。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，另一方面，強勁的獲利能力也支持小型類股的未來表現。從 2016 年中開始，日本小型企業的銷售與獲利指數同步反轉向上，顯示小型企業獲利持續轉佳，根據彭博分析師預估，未來 12 個月小型股的盈餘成長率為 35.5%，遠優於大型類股 1.3% 的水準，凸顯小型股強勁的基本面。

朱挺豪進一步認為，目前經濟數據皆顯示日本正處於穩健復甦的階段，對於日本股市未來樂觀，其中日本小型類股在日圓升值時表現較佳，建議喜歡日本的投資人可選擇小型股基金做為主要投資標的。