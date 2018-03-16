【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆台股區間震盪，力守均線之上

台股加權指數盤中震盪整理，台積電、大立光等權值股疲弱，未能帶動上漲攻勢，力守 11000 點關卡之上，收盤僅下跌逾 20 點。終場台指期上漲 11 點 (+0.01%)，正價差 22.55 點，電子期上漲 0.8 點 (+0.17%)，正價差 0.85 點，金融期下跌 0.6 點 (-0.05%)，正價差 3.53 點，非金電期上漲 8 點 (+0.06%)，正價差 21.84 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 868 口，淨空單部位 3358 口；投信淨空單增加 49 口，淨空單部位 29745 口；外資淨多單增加 517 口，淨多單部位 48460 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線區間震盪，收黑 K 棒，各短中期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能逾 1111 億元，外資上市現貨賣超金額約 20 億元，期貨未平倉淨多單 48460 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.65 變動到 1.61，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 60,277 口。

