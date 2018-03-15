【華冠投顧】台股量縮小跌，中小型股熱滾滾!

◆盤勢分析

美股道瓊續跌，台股量縮震盪，指數小跌 20 點，以 11018 點作收，成交量 1111 億元，價跌量縮格局。今雖下跌 20 點，不過上漲家數大於下跌家數，29 檔股票漲停板!

昨日分析說: 大盤價跌量縮，並未出現重大殺盤，意味著主力尚未完全出貨完畢，盤勢會先震盪。昨日與今日一樣都是呈現量縮震盪良性整理，未殺盤，代表主力貨還未完全出完，因此，大盤短線仍震盪，操作建議低接高出為原則!

盤面族群: 昨以生技股相對抗跌! 今日生技股持續強出頭，醣聯 (4168)，德英(4911)，生華科(6492)，永捷(4714)，泰福 KY(6541)，訊映(4155) 等強攻漲停! 個股方面: 玉晶光 (3406)今年蘋果 3 款新手機將增加 3D 感測接收端的鏡頭，業績展望相當樂觀，股價漲停，同族群先進光 (3362) 亦漲停。威盛 (2388)，好德(3114)，佳穎(3310)，台境(8476)，國眾(5410)，偉聯(9912)，杭特(3297)，智捷(8176)，建榮(5340)，無敵(8201)，新零售(3085)，建達(6118) 等股價逆勢強攻。弱勢股包括青雲 (5386)，京元電(2449)，金麗科(3228)，日揚(3208)，晶電(2448)，信昌化(4725) 等(更多操作訊息歡迎加入 LINE@股市生活圈，ID: @winner888)以及不斷提醒挖礦股要小心，撼訊 (6150) 昨漲今跌逾 5%，其它麗臺 (2465)，映泰(2399)，承啟(2425) 等下跌逾 3%，此族群籌碼已凌亂，建議持有仍要小心，反彈站在賣方!

台股大漲過後，量縮轉震盪，今與昨日一樣價跌量縮，今並未殺盤，主力出貨尚未結束，還是會震，建議衝高不追，低買高賣為原則，不過還是要留意籌碼流向與量的趨勢，建議投資人資金控管，謹慎操作!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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