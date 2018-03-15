【亞洲投顧】台股受美股的拖累，開平狹幅震盪，險守11000整數關卡!

◆盤勢分析

昨日美股再度震盪，拖累今天台股開平，盤中緩步走低，最低來到 11008，堅守 11000 整數心理關卡，終場收在 11018，仍然穩守各個均線，收了一根小黑Ｋ，終場以下跌 20 點作收，今日震幅僅有 43 點之多，而目前五日線與十日均線呈現黃金交叉格局，且下檔亦有個均線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1108 億，與昨日相較有稍微的萎縮，顯示投資人信心趨於保守；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 逆勢抗跌類股則有玻陶最為強勢，漲幅達 1.7%，生醫也漲逾 1%，觀光、電子零組件、化學生醫、貿易百貨、電子通路、資訊服務、電腦設備、通信網路、電機機械、其他電子、電器電纜、紡纖、建材營造、水泥、其他類、橡膠等也均收紅。被動元件及 PCB 受惠於漲價題材，股價重新吸引資金湧入，其中華新科喊出車用 MLCC 今年需求成長 30%，股價大漲 7%，國巨也上漲逾 2%，帶動聚鼎、信昌電、奇力新、美磊、光頡、鈞寶、華容及禾伸堂也漲逾 1%。PCB 嘉聯益因為獲得可成認購現增，股價也漲逾 5%，慶生、旭軟、同欣電、金像電、柏承、景碩、欣興也漲逾 1%。至於緯創因為傳出誠信問題，遭蘋果停工二周，今天股價相對疲弱，終場仍下跌近 2%。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

