〈南茂法說會〉Q1淡季2月是今年谷底 全年可望逐季成長

封測廠南茂 (8150-TW) 今(15)日舉行線上法說，展望今年營運，董事長鄭世杰表示，第 1 季工作天數減少，且是產業傳統淡季，不過南茂耕耘車用與多樣化新測試產品，預計第 2、3 季將逐步發酵，可望推升營收成長，預期 2 月將是今年谷底，全年將可逐季成長。

鄭世杰表示，第 1 季由於工作天數減少，影響整體營收表現，不過車用產品布局，以及正在高速成長的行動裝置產品，都陸續見到成效，將逐步對營收帶來動能。

他強調，今年全螢幕 18:9 螢幕尺寸成為主流，另外 TDDI、OLED 等面板需求也成長，尤其 FLASH 現在仍處在快速成長期，去年下半年開始滿載，到下半年仍供不應求，因此雖然南茂標準型 DRAM 由於主要客戶訂單分配影響，導致營收減少，但是藉由前述產品的佈局，加上成本控管，今年表現仍可持穩。

鄭世杰強調，今年 2 月是谷底，今年營運將逐季成長，第 2、3 季車用相關新品將逐步對營運產生貢獻，另外 FLASH 的部分需求持續滿載，而 OLED 部分則加快腳步佈局韓國客戶，預計第 2 季就可以開始出貨，另外窄邊框 COF 產品，也將在下半年送樣。

另外在上海宏茂微部分，鄭世杰指出，由於環評要求轉嚴格，因此上海廠將從原本規劃的驅動 IC 晶片，轉為成為記憶體為主。

資本支出部分，南茂維持每年營收約 15-20% 為全年資本支出，去年資本支出金額為 47 億元，今年預計大概在此附近水準。