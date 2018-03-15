中華電投資SJC2 積極拓展亞洲區海纜佈局 擬2020年Q4完工

中華電信 (2412) 於今 (15) 日與所有東南亞日本二號海纜 (Southeast Asia-Japan 2 Submarine Cable, 簡稱 SJC2) 會員完成合約簽署程序，將共同建造一條連接新加坡、泰國、柬埔寨、越南、香港、台灣、中國大陸、韓國和日本的超高速海底光纖網路。中華電信表示，這條總長 10,500 公里，連接亞洲區 11 個登陸站的海纜，預計將在 2020 年第四季完工。該海纜預計最多配置 8 對高容量光纖，總設計容量高達 144 Tbps(即每秒 144x10 的 12 次方位元)，預期將能滿足如物聯網、機器人、人工智慧與虛擬實境等多樣化高頻寬需求之網路服務。



中華電信董事長鄭優表示，中華電信當前正以 2020 年實現台灣 5G 預商轉為目標，屆時將仰賴 SJC2 穩定且高速的傳輸能力來提供多樣化的 5G 應用服務。SJC2 的高頻寬承載能力，將為台灣在未來幾年的全球經濟地位奠定堅實的基礎。



鄭優強調，在政府積極推動新南向政策的當下，SJC2 海纜的建設，能夠促進並進一步深化與東南亞國家間密切合作的關係。



SJC2 海纜是由中華電信 (CHT) 、中國移動(CMI)、柬埔寨創為公司(Chuan Wei)、Facebook、日本 KDDI、韓國 SK 電信(SK Broadband)、新加坡電信(Singtel) 及越南 VNPT 等公司共同推動籌建。



中華電信國際分公司總經理簡志誠表示，將透過 SJC2 在淡水和枋山的雙登陸站設計，確保台灣連外網路安全並進一步提升連接亞洲區網路的可靠度。本海纜將與前年啟用的 APG 海纜共同在亞洲區為當前蓬勃發展的各類電信服務提供更穩固、低延遲和更多樣化的路由選擇。



中華電信作為台灣和全球領先的資通信科技服務提供商，一直致力於為全球客戶提供最好的數據和通信服務。為提升台灣的國際網路安全，中華電信在頭城海纜站建設亞太直達海纜 (APG) 和新橫太平洋海纜 (NCP) 之後，特別規劃將 SJC2 的登陸地點建設於淡水及枋山，以進一步分散連外頻寬路由並降低單一海纜站事故風險。



繼投資連結亞洲到北美地區的新橫太平洋海纜 (NCP) 後，中華電信再度投入鉅資新建 SJC2 海纜，積極強化其亞洲區國際頻寬佈局，預期不久的將來，該海纜將成為滿足行動寬頻數據服務、高畫質數位內容、新興多媒體服務之超高速骨幹路由。



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