兩岸餐飲及金山廠效益顯現 法人估南僑今年營收及獲利有望戰新高

南僑 (1702) 去年營收 171.7 億元，稅後淨利 9.93 億元，每股盈餘(EPS)4.01 元，並通過每股擬配發現金股利 2.7 元，以昨日收盤價 62.2 元計算，現金殖利率 4.34%。去年因金山廠折舊及匯率等因素衝擊，獲利無法創新高；不過法人預估，今年在兩岸餐飲布局、金山廠效益顯現及中國大陸及泰國等營運持續成長，南僑今年營收及獲利有機會挑戰超越 2016 年，再創新高。南僑去年大陸油脂事業營收約 95 億元、占比 55%，餐飲營收約 8 億元、占比約 5%；泰國廠營收約 24 億元、占比 14%；台灣事業營收占比約 26%。



根據南僑控股內部規劃，隨著大陸油脂事業擴大，加上餐飲布局橫跨台、中、市場後，預計 2020 年時，集團合併營收目標將挑戰 200 億元。



而南僑旗下餐飲點水樓今年將進軍日本市場，預計今年將在東京開兩家分店，目前規劃其中一家約 4 月營運，另一家計畫約 7 月加入營運行列。



南僑日前股東臨時會通過子公司南僑食品上海公司申請上海 A 股掛牌交易案；此案預計於今年第三季送件，希望最快能於明年掛牌交易，若順利掛牌，南僑也將成為首家在台灣及上海兩地掛牌的台灣食品廠商；而南僑今年大陸油脂事業營收目標挑戰百億元以上。



南僑控股目前直接及間接持有南僑食品上海公司約 96.15% 股權，南僑食品上海主要產品為食用油脂及冷凍麵糰；目前資本額人民幣 3.6 億元，主要業績來自上海天津廠、廣州廠、金山一廠。



南僑會長陳飛龍表示，南僑上海申請 A 股掛牌，將有利於南僑未來事業長久發展；而南僑上海在大陸所經營的食用油脂及冷凍麵糰事業在大陸烘焙業居領導地位，擴大生產規模後聚集經濟效益非常明顯，增資上市後也有利於增加歸屬於南僑投資控股母公司的淨利潤。



法人指出，南僑今年在金山廠營運上軌道業績成長及泰國廠持續成長下，預估今年營收及獲利可望挑戰 2016 年再創新高。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』