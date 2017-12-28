〈2018車展〉展覽規模創紀錄 台日韓車廠各擁技術 展演汽車新趨勢

兩年一度的車壇盛事「2018 世界新車大展」將於明 (29) 日在南港展覽館登場，今年國際原廠參與數量是史上最多，規模和展出車款數量也創下新紀錄，參觀人次將挑戰 30 萬人次的歷史新高，而今年不僅當代車種，新能源、自動駕駛等汽車發展新趨勢也相當有看頭。

今年車展各車廠積極展出新車款，裕隆 (2201-TW) 納智捷 U5 電動車款首度亮相，和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 引進 i-TRIL Concept、FCV PLUS，為未來能源共享和移動方式作展演，而由三陽 (2206-TW) 代理的 HYUNDAI 則設有以 IONIQ 的自動駕駛 VR 模擬器，瞄準未來商機做準備。

納智捷今年起擬定 5 年內推出 10 款新車的「510 戰略計畫」，除今年 9 月推出的 U5 SUV 之外，明年將再推出 3 款全新改款車，2019 年將推 2 款，2020-2021 年間預計推 4 款新車，其中，明年 3 款新車就有 2 款是純電動車，本次車展首度曝光的是 U5 電動車。

裕隆的部分，為支應納智捷新車開發資金需求，日前舉行董事會並通過對納智捷增資 13 億元，並向華創車電以 12.1 億元取得 PHEV，此次推出的 U5 電動車型規格如何，受到車迷關注。

和泰車則指出，TOYOTA 在本屆車展將展出未來都會電動車 i-TRIL Concept，該車款在 2017 年的日內瓦車展首次亮相，是針對 2030 年中小規模城市設計的電動小車。

另外和泰車也將展 FCV PLUS，車款設計理念是「終極能源車 - 氫燃料電池車」，因應新能源動趨勢，TOYOTA 強調，此不僅是一部環保車，更是移動式智慧型發電機，可為家庭用電、EV、小型社區進行供電。

三陽旗下南陽實業代理的韓國 HYUNDAI，今年則展出最新賽道概念街車 RN30，及如臨 WRC 賽場的 4DVR 體驗科技，針對已是未來趨勢的自動駕駛領域，則設有以 IONIQ 的自動駕駛 VR 模擬器，是 HYUNDAI 於韓國地區實驗科技的原型概念。

另外，為展示一向是賣點的高剛性，HYUNDAI 也將在車展中以 SUPER ELANTRA 的車體鋼骨結構直接展示先進高剛性鋼材的大量使用範圍，藉此讓消費者更加認識品牌實力。

「2018 世界新車大展」今年國際原廠參與數量是史上最多，規模和展出車款數量也創下新紀錄，主辦單位台北市汽車代理商業同業公會表示此為世界級規格的展出，有信心今年的參觀人次將挑戰 30 萬人次的歷史新高。