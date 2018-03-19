盤前財經大事搶先讀2018年3月19日

今日操盤前瞻

中國人民銀行行長、各部部長名單公布

日本 2 月貿易收支

G20 財長會議

法說會：仁寶、瑞祺電

除權息：上福、泰金寶 - DR

增資股上市：時碩工業、必應

華爾街日報：易綱將出任中國人民銀行新任行長

《華爾街日報》報導稱，易綱將出任中國人民銀行新任行長，他是現任副行長，長期主導本國金融領域的管理和貨幣政策現代化，並與國際金融建立連繫。閱讀全文...

美國對華貿易戰只看重鋼鋁？ 哈佛教授：美國真正關心的是這個

哈佛大學經濟學教授 Martin Feldstein 認為，美國徵收鋼鋁關稅的真正目的是向中國施壓，迫使中國在市場准入、技術轉移方面做出讓步。閱讀全文...

〈觀察〉三星、Sony 旗艦機火拚 電信趁機衝高端資費

今年來智慧手機買氣清淡，電信業者苦於沒有夠力旗艦機來衝高端資費，好消息是三星及 Sony Mobile 兩大品牌旗艦機提早報到，在 3 月中就展開對決，從預購傳出的消息來看，兩家都開出好彩頭，可望推升後續買氣持續熱絡。閱讀全文...

〈觀察〉陸港接連出手搶生技 台產業發展拉警報

生技產業是小英政府從選前就積極主打產業牌，但是卻因為幾次解盲問題，導致市場談生技色變，不過包括中國及香港卻積極向台灣生技廠招手，分別祭出簡化藥品審查及放寬掛牌要求，這已經不只是產業爭奪戰，而是可能會影響到台灣的國安問題。閱讀全文...



〈鉅亨主筆室〉萬年首戰？殺到眼紅！！

2018 年 1 月初起，川普開始積極實踐 2016 年美國總統大選，他對美國公民所許下的山盟海誓。在「美國優先」、再造「偉大美國」企圖心下，對全球貿易自由化展開強烈反撲。美國貿易總署、商務部與國會部門、配合白宮經濟政策；從洗衣機等日常用品入手，展開對貿易對手國產品傾銷、補貼等調查。閱讀全文...