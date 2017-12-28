〈2018車展〉國內車商大打SUV牌 這5款新車必看

兩年一次的車壇盛事「2018 世界新車大展」將於 12 月 29 日至 2018 年 1 月 7 日於南港展覽館盛大展開，國內車商積極端新款 SUV 因應市場需求，包含裕日車 (2227-TW)、中華車(2204-TW) 與三陽(2206-TW)，共有五款 SUV 車款對外亮相。

裕日車 (2227-TW) 今年車展最大亮點是明年下半年將推出的國產小型跨界休旅 Nissan Kicks ，同時開放 INFINITI QX30 預接單，還有 QX50 首次在亞太區曝光；中華車 (2204-TW) 則以百萬元不到的進口跨界休旅車 Eclipse Cross 作為展場主角；三陽 (2206-TW) 代理的 Hyundai 全新小型休旅 Kona 也將展演。

裕日車總經理李振成指出，因應國內消費者對 SUV 的需求日益增加，再加上進口車買氣增溫，將導入由 Q30、Q50 進階成 SUV 的 QX30、QX50，其中，QX30 明年第 1 季導入，QX50 明年第 4 季登場，本次車展中都能率先見到。INFINITI QX30 自 12 月 30 日起以 168 萬元起正式展開預售。

裕日車也指出，QX50 是特別向 INFINITI 全球總部爭取到空運來台參與展演，11 月 29 日甫在洛杉磯車展全球首發，此次是繼北美市場發表後，在亞太區市場首度現身，且 INFINITI 亞洲和大洋洲區董事總經理 Chris Mallios 也將出席車展活動，展區更斥資千萬比照國際車展硬體規格打造，顯示對台灣市場的重視，並看好成長潛力。

除將在明年推出兩大重量級 SUV 車款，裕日車也擴大國產車產品線，明年第三季推出 Nissan Kicks，此為 Nissan 於 2017 年推出的全球戰略小型跨界休旅車，勢必成為明年國內 SUV 市場上的一大亮點。

同為裕隆集團旗下的中華車 (2204-TW)，日前發表品牌重量級進口跨界休旅車 Eclipse Cross，售價僅 95.9 萬元起，將藉車展擴大宣傳，要在最競爭但買盤最強的百萬元左右 SUV 級距搶一席之地。

另外，由三陽 (2206-TW) 代理的 Hyundai 日前在 2017 年法蘭克福車展中推出小型休旅車型 Kona，此次將在台北車展進行展演，市場傳，此車款最快明年可能國產化，與目前熱賣 HONDA HR-V、納智捷 U5 等分食市場。