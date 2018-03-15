摘要：本期基金經理解剖邀請南方基金羅文傑，為投資者解剖如下問題：MSCI新方案為何采用互聯互通？比RQFII最明顯的優勢在哪裏？到底哪些資金會跟隨A股納入MSCI配置資金進來？有沒有額度限制？

華爾街見聞本期基金經理解剖邀請南方基金羅文傑，為投資者解剖如下問題：

MSCI新方案為何采用互聯互通？比RQFII最明顯的優勢在哪裏？到底哪些資金會跟隨A股納入MSCI配置資金進來？有沒有額度限制？

國際通指數目前主要以滬深300成分股為主，將來納入中盤股後風格是否發生變化？

美國南加州大學數學金融碩士，十多年量化和指數投研經驗。曾任職於摩根士丹利投資銀行，從事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金數量化投資部基金經理助理。2013年4月起擔任數量化投資部基金經理。現任指數投資部、數量化投資部總經理。

哪些資金會跟隨A股納入MSCI配置資金進來？有沒有額度限制？受不受外匯管制？

從被動投資者角度，如果他的持倉必須配置新興市場股票，就會進來；從主動投資者角度，如果他看好A股，就會配置這個指數。

外資如果使用QFII通道，可以直接在國內券商開戶，額度按照他所申請的QFII額度；如果使用陸股通通道的外資，就是在香港開戶，額度按照陸股通的規定。

「互聯互通」相較於RQFII渠道最明顯的優勢在於：

1、不需要牌照；2、無配額限制要求；3、無資本贖回、鎖定期、再申請配額期限的限制。

除每日投資配額上限以外，「互聯互通」渠道避免了在16年審核中投資者對RQFII關於20%月贖回限制的擔憂。而每日投資配額上限對流動性的幹擾可通過變更指數納入比例調節，對A股的可投資性負面影響較小。

正是由於存在這樣的優勢，MSCI在3月22日提出的新方案中采用互聯互通的方式，來解決「QFII制度對資金贖回」的限制。

由於互聯互通在投票權、購買首次發行股票等方面上的劣勢，大型的海外投資者會選擇走RQFII的路徑。但是由於RQFII存在審批上面的限制以及額度使用靈活性的特點，部分中小投資者很難采取這一手段來進行投資，不得已只能通過互聯互通的方法來進行投票。

跟隨MSCI新興市場指數的基金規模，過去每年增長率是多少？預計未來3-5年增長率多少？每年給A股帶來多少增量資金？

用彭博數據統計，跟蹤MSCI新興市場指數的基金規模增長率在近5年中只有2015年受到全球金融危機影響有所下降，其余年份均有所增長，在2015年之後的經濟覆蘇期，跟蹤規模呈兩位數增長，2016年規模增長率為11%，2017年達到38%。包括了2015年全球金融危機，過去五年的年化規模增長率約為8%。

按MSCI披露的統計數據，2017年中跟蹤MSCI新興市場指數的基金規模約1.6萬億美金，假設在A股未來完全納入MSCI新興市場指數後占比約18%，以2016、2017年的平均增長率25%測算，每年將有720億美元新增資金投資於MSCI中國A股國際通指數成份股，約合近5000億元人民幣。

除此之外，隨著A股納入進程的發展，海外對A股的認可度也將逐步提高，同時也會吸引越來越多主動管理的資金進入A股市場。(跟蹤新興市場指數基金規模16000億美元 * A股完全納入比例18% * 年增長率25% = 720億美元）

為什麽現行MSCI成分股剔除中盤股？中盤股哪些是未來要加入的，標準是什麽？

MSCI在咨詢海外多家機構投資者後決定首批先納入A股大盤股，其較好的流動性和知名度能更容易被全球投資者接受，在納入中盤股前給全球投資者一個適應期。對於市值類型的劃分，MSCI采用的辦法如下：

大盤股：覆蓋全球中概股自由流通市值的70%

中盤股：覆蓋全球中概股自由流通市值的85%，去除大盤股後剩余的股票

小盤股：覆蓋全球中概股自由流通市值的99%，去除大、中盤股後剩余的股票

按5%的納入因子納入MSCI，這個5%到底是什麽意思？

5%這個納入因子實際上是一個市值調整系數。舉例來說，假設納入A股的調整後總市值為1萬億美元，本來應該按照1萬億美元計算A股在指數中的權重，如果納入因子5%，那麽只能按照500億美元的市值來計算。

國際通指數目前主要以滬深300成分股為主，將來納入中盤股後風格是否發生變化？

國際通指數根據國際標準，首批先納入A股大盤股，隨後納入A股中盤股，在完全納入A股後將保持穩定的大中盤風格。相反，中證指數體系預先規定了寬基指數的成份股數目，隨A股市場發展，已經產生了風格漂移。

例如，滬深300在發布初期代表了A股大中盤，中證500代表了A股小盤，而如今隨著A股市場上市股票數量增多，滬深300已經成為大盤指數，中證500成為中盤指數。在未來A股上市股票數量繼續增加時，國際通指數可以保持穩定的風格，並且與滬深300的相似度可能會降低。

國際通指數和市場現有主流指數相比，優勢是什麽？

國際通指數呈現出低估值、高回報的特點：

當前在A股主流寬基指數中估值最低

當前ROE高於其他A股主流寬基指數

在2017年的凈利潤同比增速中位數為18.1%

目前國際通指數僅覆蓋了大盤股票，因此在價值和成長之間更偏重於價值股票，凈利潤增速略低於滬深300。但是根據下表顯示，無論在新興市場指數中，還是與國際主流指數相比，MSCI國際通指數估值都偏低。在每年凈利潤增速超過10%的基礎上，極具投資價值。

從恒生指數去年的漲幅也可以看出，全球的投資者預期會迅速發現估值窪地。當前歐美政局不穩，美國的債券和股票資產都處於歷史高位，全球主要發達國家普遍實行負利率，使得亞洲成為了這個資產荒時代下，風險與回報比更具吸引力的市場。

如果外資增加了對新興市場的配置，那麽A股或將成為他們的首選。伴隨A股納入MSCI新興市場體系，國際通指數估值便宜，成份股大多數是擁有穩定的現金流、健康的資產負債表、高派息的藍籌股，將會吸引全球機構投資者的目光。

對A股市場的影響短期有哪些？長期有哪些？

自2017年起，A股從過去數年的「炒小、炒新、炒炫、炒妖」的習慣，逐漸轉向基本面研究，投資真實盈利的行業龍頭公司，白馬龍頭價值重估已逐步成為A股的共識。A股加入MSCI更加堅定了中期的外資資金對中國核心資產的配置，短期改善市場風險偏好，提振情緒，增加流動性。隨著更多的海外投資者加入到A股的投資中，一、二線藍籌的價值重估趨勢已逐步形成，長期來看將逐步改變A股遊戲規則。

嘉賓：南方基金羅文傑 本文來自華爾街見聞

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