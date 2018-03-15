無視貿易戰威脅，資金持續流入這個市場

美貿易戰擔憂減弱 新興股市持續吸金 新聞來源: 鉅亨網 2018/03/12 川普政府關稅令保留豁免但書，預期貿易戰威脅減弱，美股止跌回升。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 3 月 7 日，日股登上吸金王寶座，上周吸金 40.55 億美元；全球新興市場與各新興區域持續受到資金青睞，上周流入幅度縮小為 2.53 億美元；亞洲不含日本吸金 3.13 億美元。

歐美經濟數據持續穩健，全球基本面健康無虞，無奈近期全球股市卻呈現震盪走勢，鉅亨基金交易平台認為造成最近股市波動的原因有二，一為市場預期聯準會緊縮步伐加快、二為川普貿易戰的不確定性，使得投資人趁著股市高檔獲利了結，始作俑者的美國今年以來 (截至 3 月 7 日止) 在股票型基金共淨流出 227.6 億美元，為所有市場之冠。但，值得關注的是，有一個市場無畏近期波動，持續吸引國際資金流入…

1. 2018 年以來，資金持續流入新興亞洲

根據 EPFR 資料顯示，新興市場今年以來無謂全球股市震盪，持續吸引資金流入，連續吸金 11 週，其中，又以新興亞洲股票型基金最受資金青睞，無畏川普貿易戰威脅，3/1~3/7 當週仍淨流入 3.1 億美元，今年以來累積流入 111.2 億美元的資金，吸金程度為所有新興市場股票型基金之最，顯示資金對於新興股市以及亞股態度仍然相當正面。

2. 新興亞洲經濟成長快速

資料來源：IMF；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/03/14；此資料僅為歷史數據與分析師預期，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

為何在近期的波動中，新興亞洲仍可以吸引資金流入呢？鉅亨基金交易平台認為可從兩點分析。首先，快速成長的經濟動能，是外資持續青睞新興亞洲股市的主要原因。受惠於中國、印度的高速成長，使得新興亞洲整體的經濟成長率大幅領先其餘新興市場。根據 IMF 資料預期 2018~2020 年，新興亞洲 GDP 成長率皆可維持 6% 以上的高度成長，而強勁的經濟成長動能更是股市長期上漲不可或缺的燃料。

3. 亞洲中產階級人口大幅攀升

此外，中國、印度與東協的快速發展，使得亞洲中產階級人口快速增加，正向的人口結構動能，有利於消費力道提升，刺激經濟成長，形成正向循環，讓亞洲市場相比其他區域更具長期投資潛力，並吸引資金進駐。

根據德國投資機構 statista 資料顯示 (見下圖)，2015 年時，亞洲中產階級人口已達 13.8 億人口，預期至 2030 年時將成長到 34.9 億人，屆時亞洲中產階級的人口將會是歐洲的 5 倍、北美的 10 倍。在中產階級人口持續走升與經濟成長持續高速成長的情況下，鉅亨基金交易平台認為，新興亞洲極具長期投資價值

資料來源：statista；鉅亨基金交易平台整理；此資料僅為歷史數據與分析師預期，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

中產階級人口增、經濟成長快，新興亞洲長期看好

中國、印度以及東協的快速崛起，讓亞洲中產階級人口快速增加，加上經濟可望維持 6% 高速成長，使新興亞洲極具長期投資潛力，建議投資人可擇優佈局新興亞洲股票型資金。

鉅亨精選基金

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