營收亮麗股 有財報行情

全球第九大半導體晶圓代工廠世界先進，有台積電當靠山，成長動能無虞；而人工關節大廠聯合骨科法人預估今年還要大成長，後市值得留意。

文．馮泉富

美國在科技股的領軍下，費城半導體指數領先創波段新高，NASDAQ 指數接著創歷史新高，道瓊指數與 S&P500 指數也重新站上均線糾結區。

市場氛圍一掃二月大幅震盪之陰霾，外資法人的進出，也再度出現難得的百億等級買超。

顯然，市場追求資本利得的風險偏好又回升了。

美妙的數據組合 美股維持多方慣性

在升息循環的階段，股市能持續堅挺，當然少不了景氣基本面的驚艷數據之配合。

日前公布的美國就業數據確實成為多方力量的催化劑，新公布的美國二月非農就業人口經季節調整後大增三一萬三千人，寫下二○一六年七月以來最強勁的表現，遠高於市場預期的二十．五萬人與一月的二三．九萬人，失業率則連續第五個月維持在四．一％(二○○○年十二月以來低點)，全美就業人口已連續八九個月增長，延續史上最長的就業擴張紀錄，而容易引發市場通膨疑慮的薪資增長率卻反向拉回，照理說就業市場活絡容易帶動薪資揚升，但二月薪資增幅卻略遜一月，平均時薪僅增加○．○四美元至二六．七五美元，年增二．六％，低於一月增幅二．八％，對股市多頭而言，還能有什麼比這種數據組合來的好，只要即將公布的 CPI 數據不要出現太誇張的增長率，目前股市的多方慣性就還能維持。

台灣復甦動能 跟不上全球主要地區

除了就業數據亮麗以外，主要是各法人機構預估今年 S&P500 企業獲利的增長率均值約一四％，增長動能強勁；甚至，瑞銀股票分析師 Keith Parker 更預估今年 S&P500 企業的非 GAAP 準則下每股收益 EPS 會較去年增長一八．五％，除了本業的增長以外，也受益於包括減稅及庫藏股回購的助力。

不過，投資人還是不能掉以輕心，畢竟通膨率還是處於升溫的狀態，FED 升息仍是正在進行式，是否加速還未定，尤其市場已出現機構法人預測加息五次的聲音 (德銀證券首席經濟學家 Hooper)，投資人仍要密切留意美國十年期公債殖利率的變化，若殖利率再創波段新高，市場的風險偏好就可能隨時翻轉，股市波動風險又將放大。

將焦點拉回國內，國發會發布的元月景氣走勢，在工業生產及出口表現欠佳下，景氣綜合判斷分數反而減少兩分，降至二十分，元月景氣燈號亮出連續第二個月黃藍燈，這變得很弔詭，理論上台灣出口關連度最高的是中國大陸，而中國累計一～二月的美元計價出口年增二四．四％，進口額年增二一．七％，台灣貿易竟然自外於世界的景氣熱度。

再觀察景氣領先指標，目前雖呈現連續第八個月上揚，但升幅僅○．○八％，累計八個月的升幅也僅一．二％，這說明台灣景氣雖呈復甦，但復甦動能似乎跟不上全球主要地區。

除非經濟部的統計有問題，否則就是台灣企業的競爭力出現問題。由此推論，即使美國科技股創新高，台股不見得會創新高；或者，即使加權指數創新高，但也走不遠。這也衍生出下一階段的操作策略，就是針對個股，選股不選市，市場交易結構只呈現個股表現的空間。

成長動能轉佳個股 未來最穩健選擇

如前所述，指數未來空間不大，下階段只有個股表現的機會，既要防範風險又要追求資本利得，則股價整理沉澱夠久是必要條件，然後再尋求今年成長動能即將轉強的企業，是重中之重。

例如全家 (5903)，目前於線上結合線下的消費體驗趨勢上，占據了最佳的戰略位置。在台灣的部分，全家二○一七年底共三一五四間，淨增加九七間，而全年同店增長率約二．八％。

展望二○一八年，策略上將加速展店，預期全年將新增一五○間店，同店增長率因鮮食銷售續增、EC 代收送物件提升、健康捐香菸稅增加等推升下，法人預估增長五％。

此外，去年虧損約一億的福比麵包廠，二○一八上半年將隨著營運規模持續擴大而虧損遞減，下半年則可望轉虧為盈，台灣全家隨著營運優化，加上福比麵包廠轉虧為盈，營業利益可望恢復成長。

大陸轉投資方面，中國全家截至去年底共二一七七間，淨展店三六七間，目前包括上海有一二八五間、蘇州二百間、杭州一四九間、無錫八十五間、廣州二五三間、深圳有六十六間、東莞十九間、成都八十四間、北京三十六間，其中上海、蘇州、杭州、無錫及廣州等五地區已開始獲利，若以區域劃分，較具經濟規模的華東地區表現較為突出，其他如華南、華北及西南還是虧損，二○一七年中國全家貢獻台灣全家獲利約四千五百萬新台幣，年增超過三成。

由於今年中國全家展店積極度更強，預計全年展店將超過四百間，年底總店數可望超過二千五百間，仍以華東地區為擴展主力。目前由於華東地區已達經濟規模，區域總部資源使用效率高，計畫將在華東地區再新增一至二個新城市據點。

預估今年中國全家獲利貢獻約可達八千萬新台幣，年增超過七成。今年一～二月營收一○六．八二億，年增九．二％，未來隨著氣候逐漸轉熱，產業進入旺季，營運將逐季增溫。

法人預估，二○一八年營收六九九．八億，約年增八．六％，預估稅後淨利十五．八八億，年增一四．八％，稅後 EPS 約為七．一二元，本益比位於歷史相對低檔區，有調升空間。

一～二月營收表現 攸關個股續航力

觀察一～二月營收，台股不含金融類股的一～二月整體營收，年增率為六．六％，符合市場預期。其中有幾項特點，最主要即是內需表現優於預期，尤其是生技與營建兩大族群營收表現最好，例如中裕 (4147)、聯合 (4129)、大江 (8436)、全宇 (4148)，營收普遍呈現高增長。

電子部分除了 DRAN/MLCC/SILICON WAFER 等營收表現佳以外，與加密貨幣 / 高速運算的板卡相關也表現突出。如以前十五大市值 (不含金融) 公司首二月營收比較，半導體相對不如預期，反觀食品百貨的統一 (1216)、統一超(2912) 都有不錯的增長，塑化龍頭穩定，最好的則是可成(2474)，由於季節因素及手機庫存仍處待消化階段，導致前兩個月營收僅成個位數增長，預期三月以後可望重回二位數增長軌道。

整體而言，台股營收是否重返二位數高增長，半導體將扮演關鍵角色。也就是如果三月半導體營收無法走高，台股恐怕要再陷入整理。原則上累計一～二月營收成長亮麗者，股價續航力相對有期待性，將出現財報行情。

來源：《理財周刊》 916 期

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