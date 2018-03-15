【港股解碼】大興收購的中教控股：教育板塊龍頭企業的自覺？

3月14日一早，於港股主板上市的內地大型民辦高等教育集團中教控股（00839-HK）接連發佈了三則公告，先是公佈了其2017年全年業績，而後又相繼宣佈收購兩家分別位於西安及鄭州的學校大額股權，擴張態勢明顯。

去年12月15日赴港上市的中教控股，短短三個月時間已經躋身港股教育板塊當之無愧的龍頭企業，其“躥升”的速度那是相當迅猛。

上市三個月躋身行業龍頭

就拿股價來說，2017年12月15日主板掛牌首日，中教控股僅以6.33港元報收，較上市價6.45港元尚跌1.86%，首秀成績並不出彩。其後，中教控股的股價又不溫不火了半月餘，但在跨過年關邁入2018之後，中教控股終於開始漲了！如下圖，中教控股股價在這兩三月時間裏不斷創下新高，進入三月份更是攀上9港元高位。以首掛當日報收6.33港元及上日（3月13日）收市價9.45港元計，三個月內，中教控股股價大漲了49.3%，接近5成的漲幅算得上漂亮了：

（中教控股上市以來股價走勢圖，來源：港交所網站）

另一方面，雖然上市日短，但中教控股仍然以其一飛沖天的市值坐實了港股教育板塊老大哥的名頭。就以當下港股教育板塊市值靠前的7家教育企業來說，相比更早上市的港股市場“前輩”楓葉教育（01317-HK）、成實外教育（01565-HK）以及同為2017年上市的“同僚”睿見教育（06068-HK）、宇華教育（06169-HK）、民生教育（01569-HK）和新高教集團（02001-HK）等，中教控股的市值堪稱一騎絕塵“冠絕”同行：

那麼，中教控股笑傲群雄的市值以何支撐？

業績穩健增長

從集團過往業績表現來看，中教控股的經營狀況還是非常穩健的。自2014年至2016年，中教控股來自持續經營業務的收入及毛利率保持平穩增長，不過增速不大；其來自持續經營業務的純利增長更為突出，淨利潤率也呈現較為可觀的上升態勢：

而中教控股昨日（3月14日）出爐的2017年業績快報顯示，去年全年集團持續經營業務收入由上年8.61億元（人民幣，下同）增至9.49億元，增幅10.2%；毛利率顯著上升至59%、全年淨利潤（包括持續經營業務及已終止經營業務）4.3億元，增長4%；而剔除上市費用後，核心淨利潤錄得4.7億元，增幅達到15%，看起來形式一片大好。然而，值得留意的是，中教控股去年來自持續經營業務純利為4.21億元，同比輕微下跌0.4%，淨利潤率亦由上年49.2%跌至44.4%。而正是這一點失色足以令明面上春風得意的中教控股攏上一抹愁雲了。

但後勢隱憂浮現

作為一家民辦教育集團，中教控股的收入取決於旗下學校在校人數及其收取的學費水準。公開資料顯示，中教控股在上市前經營著兩所民辦學校，即江西科技學院及廣東白雲學院，2017年8月又取得白雲技師學院的控制權。根據中教控股招股書檔，其上述三所學校在2016\2017學年的學生人數達到75255名，將白雲技師學院控制權收入囊中之後，中教控股學生人數再上了一個新臺階，但細看便會發現，其前幾年學生人數基本持平，增長並不明顯：

（來源：中教控股招股檔）

如上圖所示，不僅學生人數增速不樂觀，尤其當中的江西科技學院已連續數個學年出現人數下滑，打個也許並不恰當的比方，所謂“羊毛出在羊身上”，現下這“羊”的數量不升反降，這對自身收入仰仗學生群體的中教控股來說不是一個好的信號。對於學生人數下滑，中教控股表示原因為學校為了提高學生總體品質而逐漸提高其招生標準，且自2014\2015學年起，江西科技學院已提高不同課程高考分數的最低錄取要求。

雖然如此，但中教控股學生人數增長漸趨滯緩已是不爭的事實，這又涉及一個學校利用率的問題。簡單來說，集團招生人數增長率下降很重要的一個原因就是學校可容納人數及利用率已經達到接近飽和的程度：

（中教控股三所學校可容納人數及利用率情況，來源：中教控股招股檔）

如上圖所示，於2016\2017學年，中教控股三所學校的利用率已經超過90%，可以挖掘擴張的空間已經有限，這就意味著集團要在未來保持營收及利潤的增長就得想其他的法子，比如——收購擴張。

未雨綢繆：大興收購擴張版圖

如今看來中教控股正是這麼做的。

昨日早間的另兩則公告顯示，中教控股分別斥資8.55億元及5.7億元收購一鄭州學校80%股權及一西安學校62%股權。據悉，此次收購的鄭州學校經鄭州市教育局批准於2010年成立，並獲納入省統招計畫。鄭州學校位於河南省鄭州市新鄭新村產業園區，占地面積約635畝，建築面積超過25萬平方米，在校生2萬餘人。西安學校前身是西安數位科技專修學院，創辦於2006年。於2015年，西安學校經陝西省人力資源和社會保障廳批准，變更為西安鐵道技師學院。西安學校是培養軌道交通類事業人才的技工技師學院。西安學校位於陝西省西安市，面向全國範圍招生，目前學校在校生規模約2萬餘人。

通過此次收購，中教控股將其學校地理位置的版圖從原先的廣東、江西由南到北擴張至覆蓋河南及陝西，尤其考慮到鄭州學校目前學生入學率較其他省份低，這使得中教控股有機會就此獲取更大的市場份額，未來可以期待。

至於未來有沒有進一步收購計畫，中教控股首席執行官喻愷表示，目前公司帳面上有現金32.43億元，且無任何銀行借貸；而若以公司資產負債比控制在30%至40%，則公司仍有1.69億至2.25億元的融資借貸能力，因此擁有較強收購能力，會持續在教育行業有增長性的地區物色收購機會。喻愷同時表示，公司有持續在海外物色收購機會，並有意尋找小規模的海外精品學校，且更看重學校“術業有專攻”及是否在特定行業領域有優勢。

在後繼可能乏力的缺口尚未完全暴露的時候大興收購，也算是一出未雨綢繆了，倒是很有一個行業龍頭老大的自覺。那就看中教控股今後造化幾何吧。

截至3月14日收盤，中教控股報9.34港元，全日跌1.164%。

文：彭小留

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