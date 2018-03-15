可成跨足軟板投資，參與嘉聯益現增，佈局次世代電子產品關鍵組件

【財訊快報／王宜弘報導】金屬機殼大廠可成 (2474) 跨足軟板投資，宣布以旗下的可耀科技，斥資 11.27 億元、每股 38 元認購台軟板業者嘉聯益 (6153) 現金增資共計 2966.5 萬股，持股比例 7.42%。可成指出，機構件與軟板同為重要零組件，此強強合作將增強競爭力。此案造成週四 (15 日) 嘉聯益股價大漲，可成則處於平盤附近震盪。對於可成投資嘉聯益一案，市場咸認與雙方同為蘋果 iPhone 供應商有關，甚至有可能為蘋果授意牽成。稍早市場傳出，蘋果看好嘉聯益發展軟板上游基材液晶高分子樹酯材料(LCP)，挹注嘉聯益資金至少逾 3 億美元，助其採購雷射鑽孔機、雷射直接成像曝光機與自動光學檢測等設備。



可成則是指出，嘉聯益為軟板先趨，多年來積極投入先端軟板研發製造，聚焦核心客戶及主軸產品，因應電子產業邁入次世代持續技術創新與發展，躋身全球先進軟板領導廠商。



而可成為機構主要企業，持續整合供應鏈並提高產品與服務價值；機構件與軟板同為重要零組件，對電子產品邁入次世代的發展至為關鍵，兩者整合的需求與綜效將更強烈與顯著。



可成說，嘉聯益為因應未來營運成長所需，積極擴廠並辦理現金增資以籌措資金；該公司參與嘉聯益本次的現金增資案，尋求強強結合並進一步合作開發，以增加整體之競爭力。



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