繼蘋果之後 三星、格林美也加入「搶鈷大戰」

《彭博社》報導，繼蘋果 (AAPL-US) 直接找尋鈷礦礦商簽立長期採購合約，打響「鈷礦爭奪戰」之後，三星集團旗下公司三星物產，也已找上剛果一鈷礦礦商，準備簽立長期採購合約。

不僅僅是手機製造大廠蘋果、三星等巨頭，正在瘋狂搶鈷，中國再生資源商格林美也找上了全球原物料貿易龍頭嘉能可 (Glencore)，簽屬了一份時長三年的採購合約。

而為何企業巨頭們，皆在瘋狂出手搶鈷？這一切的答案就是：新能源車。

由於鈷為電池的重要原料，而受到全球車廠大舉投資、發展新能源車的趨勢帶動，蘋果、三星等智慧型手機製造廠，已開始擔憂未來鈷礦原物料可能短缺，故與大型礦商簽立採購合約，以確保未來的供給無虞。

而除了電池以外，鈷的應用領域也包括高溫合金、硬質合金、陶瓷、催化劑、磁性材料等領域，但其中仍屬新能源車的快速發展，是拉動鈷原料需求的主要動力。

以中國市場為例，據中國汽車工業協會數據顯示，2018 年 1-2 月份，中國新能源汽車高速增長，年增率翻倍高達 200%，銷售量為 74667 輛，顯示高度增長的強勁動能。

據《彭博社》引用原物料商 Darton Commodities 數據顯示，估計至 2030 年，全球電動車和鋰電池對於鈷礦的需求，將自 2017 年的 5.54 萬噸，進一步增長至 32.43 萬噸，需求量估將成長近 6 倍之多。