電動車新戰場：搶「釹」大戰上演

電動車特斯拉 Tesla (TSLA-US) 將其 Modle3 型長距離汽車馬達，從傳統的感應馬達換成使用釹的磁力馬達，增加了已經供應緊張的稀土金屬「釹」的壓力。這稀土金屬多年來一直因為最大生產者中國的出口禁令，而供給缺乏。

世界各國政府努力減少燃料動力汽車，及其排放的有害物質，提高了電動汽車和及用於製造的金屬 (如鋰和鈷) 的需求。鋰和鈷為電池的關鍵組成部份。

但是現在市場新焦點正放在另一金屬：釹 (neodymium) 身上。

一些汽車製造商，如特斯拉或豐田 Toyota (7203-JP)、Nissan 日產（7201-JP)、BMW、和吉利（0175-HK）已開始依賴釹金屬製的永磁電機，因為這種馬達比銅線圈的感應電機更輕、更堅固、且更高效。

研究集團 imarc 估計，用於馬達的釹鐵硼磁體市場額超過 113 億美元，7 年來的年複合增長率為 8.5%。

釹金屬供需失衡 / 圖：路透

金屬顧問公司 Roskill 的高級分析師 David Merriman 提道，雖然 Model3 的長距離版是使用永磁技術，但 Model X 和 Model3 基本款都還是使用感應馬達。他表示，前年全球釹的需求量達 31,700 噸已經超過供應量約 3,300 噸。去年的需求量約 34,200 噸，而 2018 年需求量將增至 38,800 噸，導致供需失衡。

現在釹的價格大約是每公斤 70 美元，遠低於 2010 年中國與日本因爭議島嶼上導致完全禁止出口的 500 美元價格，但仍然比 2017 年初的價格高出了 40%。於 2015 年恢復了釹出口的中國，還是希望實施嚴格的出口配額，減少挖礦的污染並保護生態環境。

釹金屬價格波動圖 / 圖：路透

一位稀土貿易商稱，「人們似乎忘記了中國的出口禁令。它可能會再次發生。中國是真正的稀土主要生產國。」中國在稀土金屬加工方面投入了大量資金，但其對採礦，冶煉和其他污染行業的打擊預計會減緩供應。

儘管稀土意思是稀有，但其實並不稀有，稀有的地方是採礦較難且投資金額高，較少國家投資。在技術方面，它需要從一個礦床中分離出多種不同的金屬。不像從礦石中回收銅那麼的容易。一位稀土貿易商也證實，稀土索取確實是不助於環境。

豐田 Toyota 上個月發表了研究，宣稱已經找到了一種方法，將釹的使用量減少五分之一。 豐田表示，新技術可用較便宜的稀土元素 - 如鑭和鈰 (每公升 5 美元至 7 美元) - 來代替部份釹金屬。豐田預計在未來 10 年內使用這種新型馬達。

在中國境外生產稀土金屬的幾家公司包括倫敦上市的 Rainbow（RBWR-GB）、加拿大上市的 Namibia（NRE-TO）和澳州的 Spectrum（SPX-AE）。

然而，目前製造永磁電機的汽車製造商依然嚴重依賴中國，根據 Roskill 的數據顯示，中國 2017 年全球稀土氧化物產量佔比約 85%，或 161,700 噸。