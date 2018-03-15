[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100 利勤 昶和 大飲 晶彩科 味全 富邦NASDAQ反1 富邦科技 信昌化 大統染 天仁 宏洲 正道 元大台商50 佳大 海悅 宏亞 嘉裕 友旺 富邦摩台 海光 銘旺科 立益 東華 同開 富邦發達 世紀鋼 卓越 昶和 大東 悠克 富邦金融 威盛 統領 大統染 立益 元大MSCI台灣 映泰 錩泰 佳和 永豐臺灣加權 承啟 元禎 昶和 國泰日經225 統懋 展宇 三洋紡 元大日經225 太空梭 海悅 瑞利 元大美債7-10正2 麗臺 映泰 樂士 元大美債7-10反1 蔚華科 隴華 正峰新 富邦歐洲 華擎 麗臺 億泰 FH彭博高收益債 嘉威 世芯-KY 毛寶 FH彭博新興債 世芯-KY 拓凱 燁興 味全 捷泰 傳奇 中鴻 宏洲 杜康-DR 東科-KY 聚亨 嘉裕 陽光能源-DR 鈺邦 千興 東華 川飛 華友聯 威致 大東 愛山林 首利 立益 皇昌 麗正 佳和 華園 東訊 昶和 遠雄來 華泰 三洋紡 夏都 茂矽 瑞利 新天地 錸德 樂士 欣欣 廷鑫 正峰新 統領 倫飛 億泰 阿瘦 威盛 毛寶 晨訊科-DR 銘旺科 燁興 友佳-DR 統懋 中鴻 一零四 翔耀 聚亨 新海 太空梭 千興 秋雨 新利虹 威致 欣高 華映 首利 台數科 吉祥全 麗正 南六 憶聲 東訊 基勝-KY 科風 華泰 威宏-KY 建碁 茂矽 波力-KY 和鑫 錸德 泰昇-KY 力特 廷鑫 政伸 喬鼎 倫飛 吉源-KY 正達 威盛 晟鈦 銘旺科 新世紀 統懋 誠創 翔耀 嘉威 太空梭 力銘 新利虹 亞太電 友旺 達能 華映 清惠 吉祥全 慧友 憶聲 捷泰 科風 互億 建碁 天瀚 和鑫 迅杰 力特 華上 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 上福 耀傑-DR 捷泰 同方友友-DR 互億 晨訊科-DR 天瀚 友佳-DR 迅杰 陽光能源-DR 華上 精熙-DR 元晶 中福 華冠 雷虎 裕豐 中視 寶徠 秋雨 日勝生 慶豐富 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 潤泰材