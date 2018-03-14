對中宣戰？川普鎖定科技與電信業 加徵關稅規模擬倍增至600億美元

路透報導，兩位曾與美國政府討論過相關議題的消息人士週二透露，美國總統川普正尋求高達 600 億美元規模，向中國進口商品加徵關稅的計畫，並把目標鎖定在科技和電信兩大行業。一位了解美國政府思路的消息人士指出，這些關稅與去年 8 月根據美國 1974 年貿易法開始的「301 條款」知識產權 (智慧財產權) 調查相關聯，可能「很快」就要開徵。



這位人士表示，雖然關稅主要針對信息技術 (IT)、消費電子和電信行業，但範圍或許要大得多，最終可能涉及 100 種產品。



白宮方面未評論任何可能行動的規模與時間。



川普目前將中國高科技企業作為目標，旨在對中國的一些行為予以懲罰。他認為中國的投資政策實際上逼迫美國企業為了能夠在中國經營而放棄技術秘密，其他一些知識產權方面的做法也讓華盛頓當局認為不公平。



川普政府也從國家安全角度出發，考慮限制中國企業在美投資，不過，相關細節暫時未知。



在此之前，政治新聞網站 Politico 報導，美國政府最快在下週宣布向 300 億美元中國進口商品徵收關稅，並限制對中國軍民用商品或技術出口。



Politico 引述三位不願具名消息人士指出，美國貿易代表 Robert Lighthizer 向總統川普遞交每年向中國進口商品徵收 300 億美元關稅的計畫，但川普要求他爭取更高的稅額。



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