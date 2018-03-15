364票贊成 梅克爾梅開四度 但任期隱憂浮現

在德國聯邦議院 14 日針對新一屆總理人選舉行的投票表決中，梅克爾 (Angela Merkel) 以 364 票當選德國新一屆聯邦總理，結束其近 6 個月的「看守總理」生涯，開啟她的第 4 個總理任期。但內閣重要位子換人，許多政策將被迫轉彎，衝擊德國經濟。

中新網報導，計票結果顯示，共有 692 名聯邦議員參與了此次投票。其中有效票 688 張，贊成票 364 張，反對票 315 張，棄權票 9 張。梅克爾的得票數只比過半多出 9 票。由於她的聯合政府掌握 399 席，投結果顯示有 35 人跑票。

德國總統史坦梅爾 (Frank-Walter Steinmeier) 親手向 63 歲梅克爾頒發委任狀，正式任命梅克爾為新一屆德國聯邦總理。此前，史坦梅爾已於 3 月 5 日根據德國基本法提名梅克爾為新一屆聯邦總理。

梅克爾根據基本法第 56 條完成總理宣誓，正式開啟她第 4 個總理任期。

2017 年 9 月 24 日舉行聯邦議院選舉 (即德國大選) 後，由於各黨未能就組閣達成一致，導致梅克爾帶領的上屆政府一直代行職責長達近半年。

今年 3 月 12 日，基民盟、基社盟和社民黨的領導人在柏林簽署了聯合執政協議，標誌著組閣在技術層面全部完成。梅克爾表示，這意味著新一屆政府的「工作可以開始了」。

中國國家主席習近平和國務院總理李克強 14 日致電梅克爾，祝賀她第 4 次當選並就任德國總理，強調繼續推動中德關係與務實合作不斷向前發展，鞏固和提升中德戰略互信水平。

從閣員來看，16 人的新內閣中只有 3 人留任，核心部會如財政、外交、經濟和內政等部長都換人。

《紐約時報》指出，此次梅克爾為爭取社民黨合組政府，不但讓出財政部長等要職，連政策都被迫轉彎，其中包括勞工雇用規定、政府財政紀律和撙節措施都有可能鬆綁，對德國經濟造成隱憂。

梅克爾的讓步也引發執政聯盟內部不滿，批評梅克爾把財長和外交部長這 2 個重要大位拱手讓給社民黨，已淪為政治酬庸。不過，生米已煮成熟飯，他們將共同執政到 2021 年。

由於歐盟峰會將在 3 月 22-23 日召開，已開始新任期的梅克爾周五 (16 日) 將前往巴黎與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 討論歐盟改革計畫。馬克宏過去接受《法蘭克福廣訊報》訪問時，曾警告如果沒有德國加入，歐盟改革計畫註定將會失敗。

德國 DAX 今 (15) 晨收漲 0.14%，報 12237.74 點；歐元兌美元貶 0.12%，至 1.2383 元。