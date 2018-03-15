【IPO追蹤】通達宏泰(02363-HK)超購274倍 一手中籤率20.05%

主要從事製造手提電腦及平板電腦外殼通達宏泰(02363-HK)公布招股結果，根據發售價每股發售股份2.3元計算，經扣除公司就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為4850萬元。

已接獲合共11,713份根據公開發售的有效申請，認購合共10.41億股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數3,782,500股約275.3倍。由於公開發售出現極大幅超額認購，1513萬股發售股份已從配售重新分配至公開發售，因此，分配至公開發售的發售股份總數已增至1891萬股發售股份，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數約50%。

4887份申請一手(2500股)中籤率20.05%。股份明日上市。

是次集資其中15.1%)用作租賃新廠房；19.9%)用作翻新上述新廠房；46.2%)用作增購生產設施及機械的資本開支；16.1%用作製造工序自動化的資本開支；0.3%用作加強銷售力度及營銷活動；餘額供作一般營運資金。

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