鼎和礦業(00705-HK)成立合資開展進口商品採購

鼎和礦業(00705-HK)公布，2月24日，公司之聯營公司遠創控股有限公司的中國附屬公司國采盛麟電子商務有限公司與中國民政部全國慈善超市項目官方唯一授權實施主體中民好意超市發展有限公司簽訂協議，雙方將共同成立合資公司開展進口商品採購、分銷、展示與交易中心和產業園區建設運營以及商品出口等業務。

中民好意超市發展有限公司是中國慈善超市創新建設項目的實施者，是唯一獲得授權，從事慈善超市品牌推廣、體系建設及社會化發展的專業公司。全國慈善超市目前已超過數家，中民好意超市發展有限公司計劃打造一個覆蓋全國的、最具規模的集慈善服務與便民服務于一體的百姓綜合服務網絡。聯營公司遠創控股有限公司及其在中國註冊成立的附屬公司（包括北京國盛未來企業管理有限公司和國采盛麟電子商務有限公司）主要業務為從事進口商品引進和分銷服務、產業園運營、物流管理、貿易供應鏈金融和B2C電商等業務，打造了「國盛全球購」的企業品牌。

截止2018年2月，國盛全球購的產業生態各業務版塊發展情況如下：計劃在2018年落地20家國盛全球購生態電商產業園；計劃在2018年落地30家國盛全球購共享物流基地；籌劃商超集中採購平臺和農產品大宗採購平臺；計劃在2018年落地10家國盛全球購全球商品採購中心；計劃在2018年落地50家國盛全球購城市分銷中心；2018年計劃在多個城市舉辦100個場次以上的國盛全球購進口商品特賣會；國盛全球購旗下還包括天貓－翔麟勝達母嬰專營店、京東－舒雀母嬰旗艦店等多家第三方平臺網店；計劃在2018年落地30家國盛全球購全球商品採購服務中心。

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