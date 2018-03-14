中國航空工業國際(00232-HK)去年虧損收窄57.9%至2.88億港元

中國航空工業國際(00232-HK)公布，2017年全年，集團實現收益約15.21億港元，同比增長13.8倍；母公司所有者應占本年虧損2.88億港元，同比減少57.9%；每股基本虧損5.23港仙，不派息。

虧損狀況改善主要是由于：(1)分佔合營公司及聯營公司的虧損由2016年的2.18億港元減少1.996億港元至2017年的1882.1萬港元、(2)按公平值計入損益的股本投資的公平值虧損由2016年的1.98億港元減少1.91億港元至2017年的685.7萬港元、(3)衍生金融工具的公平值虧損由2016年的1.086億港元減少9722.1萬港元至2017年的1133.7萬港元、(4)錄得出售可換股貸款的一次性利潤8715.1萬港元、以及(5)可供出售的投資的減值由2016年的1.34億港元減少6682.7萬港元至2017年的6728萬港元，即使發展中物業及持作出售的已完成物業因減值至可變現淨值而産生了虧損2.97億港元(2016年：無)(包括在銷售成本内)。

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