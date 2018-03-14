【華冠投顧】劉彥良 盤後分析

《漲多拉回 休息後再上》

川普開除國務卿提勒森，美國四大指數拉回，亞股今天也是一片綠油油。川普上任至今已頻頻更換官員，每次對股票市場的衝擊都有限，所以我認為單純以漲多拉回視之即可，空方被打壓多日後自然會借題發揮搏回些許顏面。

台股下跌 56 點，成交量縮至 1200 億元以下。拉回量縮守 5 日線，很標準的多頭整理型態，而且目前各期均線走揚形成強勁支撐、KD 和 MACD 都對多方有利，所以台股依然會去挑戰前高 11270

昨天分享的業績成長股 1528 恩德，終場收在全場最高點 17.3 元。恩德前 2 月營收年增 54%，同時董事長在元月份增加持股 1000 張、大戶持股比率創下去年 12 月以來新高、特定主力近期鎖碼逾 2000 張。

另外，3645 達邁受惠漲價效應，前 2 月營收年增 31%。達邁和韓國 SKC 要到明年上半年才會開出新產能，所以今年 PI 供需仍然吃緊，報價將持續上漲，已有法人評估今年每股可賺 5 元較去年翻倍。本波自年初高檔拉回修正後，達邁今天拉出帶量長紅棒，一舉站上季線和 W 底頸線，整理結束剛轉強，後續有機會攻年初高點。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

