【富蘭克林】數位化浪潮，從新興科技領域找機會

今年股市波動回歸，然而，科技股延續去年的強勁表現，持續擔綱股市領頭羊，MSCI 世界資訊科技指數今年來上漲 8.67%，居十一大產業之冠，美國網路零售龍頭亞馬遜及串流影音業者 Netflix 氣勢如虹，股價屢創新高，中國網路巨頭阿里巴巴及騰訊今年來股價漲幅約 9%，表現突出 (彭博資訊，原幣計價統計至 3/8)，但這卻也讓投資人擔心科技股是否有過熱之虞，加上升息議題、貿易爭端均增添市場擔憂，富蘭克林證券投顧於 3/14 邀請到富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis），替投資人解析科技產業等美股的投資機會所在。

結構成長題材匯聚，蓄積科技股漲升實力

科技產業是美股主要產業中過去三年營收成長速度最高的產業之一，預期此成長趨勢將延續。強勁的成長潛力、高品質的企業模式、企業稅制改革有助提高資本回報且科技股評價面並未過高，包括人工智慧、雲端運算、電子商務、金融科技、新媒體、物聯網及機器人等技術及應用快速發展，形塑科技股的漲升實力，正面看待科技產業投資前景。

人工智慧可望大放異彩，掌握數據者是贏家

看好人工智慧趨勢，人工智慧快速發展，是解決大數據挑戰的核心工具，帶來許多投資機會：

(1) 電子商務及社交網路的科技龍頭企業因積累大量數據、掌控運算能力與擁有人工智慧專家團隊，將為此發展趨勢下的贏家。

(2) 軟體即服務 (SaaS) 及擁有大量獨特數據的應用軟體公司：軟體即服務 (SaaS) 公司除了受惠於企業將工作負載自本地部署轉移至雲端的趨勢，亦將從人工智慧與機器學習的發展中獲益。有別於傳統的本地部署公司，軟體即服務 (SaaS) 公司擁有關於產品如何被使用的完整資訊及客戶資料，得以藉由人工智慧技術分析這些數據後加以應用，改善公司產品、創造新的營收來源且有更高的顧客維持率。

(3) 協助企業導入人工智慧的服務公司，相關的記憶體、儲存、半導體公司亦為人工智慧趨勢的受惠者。

網路廣告、電子商務及雲端運算市場成長強勁

網路廣告、電子商務和雲端運算領導企業受益於網絡效應且仍在成長初期，擁有創造可持續性及高現金流量的潛力，看好相關概念股的投資機會。網路社群平台的崛起，帶來一波媒體新趨勢，廣告支出持續從傳統媒體向線上轉移。消費者購物行為的改變將持續帶動電子商務銷售成長，目前美國電子商務佔零售銷售額的比重僅 9.1%(美國人口普查局，彭博，2017 年 12 月)，其他國家甚至更低，這其中隱含了龐大的機會。另一方面，雲端運算市場有望維持高速增長，電子商務、網路平台等均需要借助雲端的支持才能實現，這些支出預估將集中在少數幾家大型、具規模的雲端平台。

加碼應用軟體及網路股

富蘭克林坦伯頓科技基金在次產業配置上，加碼應用軟體及網路股，反觀，對硬體及通訊設備產業看法保守，硬體及通訊設備市場已成熟，且因為新興雲端技術興起、有線設備投資停滯，不確定性較高。基金國別配置以美國為主，持股比重約 85%，中國持股比重 7%，為基金加碼比重最高的國家，阿里巴巴及騰訊為基金主要持股。

科技股評價面合理，具備良好報酬潛力

不少投資人擔心目前科技股評價面過高，然而，考量科技產業有較高利潤率、強大的企業模式及良好的資產負債表，加上美國稅制改革給予企業匯回海外獲利一次性的稅負優惠，科技公司股票回購金額可望向上提升，多重利基支持科技股理應享有較高的評價，預期科技產業仍具備良好的報酬潛力。另一方面，科技產業是唯一沒有淨負債的產業 (彭博資訊，截至 2/20)，意味著科技產業較不受利率走升的干擾。

從基本面挖掘潛力個股，科技股投資看長線

富蘭克林坦伯頓科技基金研究團隊平均資歷超過 13 年且研究範圍涵蓋不同的科技次產業，而且，富蘭克林總部鄰近矽谷，讓研究團隊得以獲得對科技公司的第一手觀察。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊致力於辨識產業長線成長趨勢，偏好投資在創新力和成長力傑出、具有可持續或改善中的市場地位、獲利及自由現金流量強健且具有一致性執行能力的科技公司。富蘭克林坦伯頓科技基金採取長期投資觀點，經理團隊認為，長線投資更能夠發掘巨大的成長機會，太過於聚焦短線波動或短線獲利，相對容易錯失企業長線潛力。

富蘭克林坦伯頓科技基金配置及持股取自富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年 1 月底，基金對應指數為摩根史坦利世界資訊科技指數。

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