「奶茶股」賓仕國際(01705-HK)首掛開 5分鐘1元變3元

累積了大量「吃貨」粉絲的「奶茶股」賓仕國際(01705-HK)今日於港交所主板掛牌上市，首掛開報2.75港元，高出招股價1港元1.75倍。開市僅五分鐘，股價一度飆升超過3港元，高出上市價2倍之多。現報3.09元，成交2.5億股，涉資7.2億元。

是次上市共發售1億股，公開發售部分獲超購近2600倍。上市儀式後，公司主席兼行政總裁陳錦泉表示，感謝投資者對公司的信心。而被問及會否覺得此前股票定價過低，陳錦泉表示，按公司市盈率方面來看，對1塊錢定價已經很滿足，開市股價飆升，「各位開心就好」。

此前招股文件顯示，65.6%集資款項將用於開設新零售店，陳錦泉表示今年至少會增開8間「天仁茗茶」店舖，目前都有在鐵路沿線、市區等物色合適店舖，雖然店面較小，但租金成本壓力相應也會降低。他續指，與天仁茗茶的合約2027年到期，到期日尚早，仍然有將近十年時間。

作為來自台灣的人氣飲品在香港大受歡迎，陳錦泉稱香港人熱衷赴台旅遊，帶動台灣美食在香港廣受歡迎。目前天仁茗茶在台灣定價約在70至90台幣一杯，而香港定價平均為20.3港元，更有低於20港元的飲品提供，整體與台灣售價較為接近。他續指，天仁茗茶未來會視乎需要考慮加價，要讓消費者覺得「物有所值」，但也要平衡經營成本。

文：鄒舒惠

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