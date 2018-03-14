做公益、穿鞋品味都有志一同羅智先：郭董是我偶像

鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先攜手，今（14）日宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會合作做公益。企業兩大咖會面，羅智先頓時變身小粉絲，直說郭董是自己偶像。由於適逢白色情人節，還說兩人對美的事物都有志一同，包括做公益、選擇妻子都是，等於是「公開放閃」，且兩人在不同的情人節買下同一品牌的鞋子，顯得很有默契。

千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台 19 個縣市、100 家 7-ELEVEN 採用鴻海永齡建置的 H2U 健康 ATM，讓鄰近的社區居民都能夠享受智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。

會上，羅智先說自己很興奮化身小粉絲，因為自己是郭董的粉絲，過去沒有機會接觸，「當他同行絕對不敢」，而當朋友因為行業不一樣，且郭董忙碌，他也沒有機會。不過他強調自己本身就是鴻海的股東，雖然沒有像股市聞人阿土伯一樣到股東會，但非常相信郭董帶領鴻海的成績。

羅智先說，他與郭董兩人可說是有志一同，在做公益的理念都希望國人生活越來越好，彼此在美好的事物上相通，也顯現在選擇夫人上，「看現場曾馨瑩夫人就知道，就像我選擇我的太太一樣」公開放閃，現場也響起掌聲。另外，兩人腳上也穿著同一品牌運動鞋，雖然各自在情人節與白色情人節買的，但今天都穿來站台，笑說兩人滿有默契的。

羅智先說，這次合作有鴻海、對精密工業非常在行的企業加持，可以說是如虎添翼，人們健康了，生活品質也會跟著提升，未來希望將這個設置推廣到更多角落，讓更多人知道，讓更多人天天量測建置自己的健康小數據，及早預防慢性病。

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