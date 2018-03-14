MES商機起飛，欣技切入生產履歷裝置市場，獲台EMS龍頭導入手機產線

【財訊快報／王宜弘報導】欣技 (6160) 切入代工大廠生產線製造履歷裝置市場，成功獲得國內 EMS 龍頭業者採用，去年出貨數千套，今年新產線持續沿用，新品目前正在驗證中。據悉，因應代工大廠生產線管理效益需求，去年欣技推出生產線製造履歷裝置，獲得了國內 EMS 大廠青睞，導入智慧型手機生產線應用。而歷經實際產線的驗證，欣技累積了需求端的經驗，產品設計與效能進一步提升，除了既有客戶，也將進攻其他大型製造商。



據了解，大型製造商近年對於生產管理效率提升的需求日漸殷切，可讓製程一目了然、等同建立起生產履歷的 MES(Manufacturing Execution System，製造管理系統) 商機起飛。



業者表示，在中國缺工、勞動成本上漲、生產自動化的趨勢中，MES 需求逐漸從科技產業擴散到包括鞋類、紡織、食品工廠等傳統產業中，而自動化需求也降低 MES 導入門檻。



欣技從掌上型資料收集器業務起家，去年起切入生產線製造履歷裝置的開發，並有初步成果，與其關係良好的 EMS 龍頭大廠建立起生產履歷裝置的供貨關係，去年已經出貨數千套，應用在智慧機生產線上，今年該客戶有新的生產線建立，因此持續下單該項產品。



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