漲幅超越FAANG 這家製造商2009年來股價飆近25000%

財經部落格《Zen Investor》的作者整理出 2009 年以來,美股飆升最多的個股,第一名不是近期漲幅可觀的 Netflix,也不是市值逼近 1 兆美元的蘋果或是電商巨擘亞馬遜,而是顯為人知的製造商 Patrick Industrie。

Patrick Industriess(PATK-US) 可能不像「FAANG」一樣引人注目,但《MarketWatch》在專欄 Need to Know 指出,從 2009 年 3 月美股牛市開始,Patrick Industries 展現驚人的股價攀升,是其他在 S&P 500 指數中的個股,都比不上的急遽成長。

《Zen Investor》作者 Erik Conley 在文章中指出,2009 年以來,S&P 綜合 1500 指數中,表現最好以及最差的個股,截至 2017 年底為止,Patrick Industries 有最巨大的成長,漲幅達 24704%,而床墊公司 Sleep Number(SNBR-US) 則位居第二。

2009 年以來,漲幅最大的公司

但 Conley 解釋,這些公司都是非常成功的,他們從全球金融風暴後生存,並且開始茁壯成長,但不能忽視的事實為,這些驚人的數據,有一部分要歸功於一開始很低的股價,這些股票的股價平均起點為 1.87 美元。

根據 Patrick Industries 的網站介紹,該公司於 1959 年在美國印第安納州成立,主要市場為美國及加拿大,主要業務為替房車、房屋建造、船舶建造和工業市場提供製造材料,產品包羅萬象,包含從層壓板與硬木家具到石英檯面與浴缸等。

Conley 指出 Patrick Industries 驚人的反彈原因為,這家公司在 2009 年的房地產泡沫時,經歷了最糟的市場,當時每股只值 0.28 美元,但因為他們良好的公司信譽,使他們找到了一條生存之路。

Patrick Industries 的股價日線走勢圖

周二在 S&P 500 指數和道瓊指數都下跌的情況下,Patrick Industries 收盤上漲 2.38%,收於每股 66.80 美元。